WhatsApp se renueva: ahora te avisará si tus amigos subieron un estado

Pocos son los afortunados que ya pueden gozar de esta actualización en sus estados de WhatsApp. Meta implementó la misma interfaz de Instagram a la aplicación de mensajería instantánea y ahora podrás ver las historias temporales de tus contactos en tu ventana de chats.

Esto implica que, a partir de esta mejora, ya no tendrás que moverte al apartado de “estados” para ver lo que suben tus amigos y familiares. Ahora un círculo azul, que rodea la imagen de perfil de las personas con quienes más conversas, te avisará de la actualización del contenido temporal.

Círculos azules con los que se presentan los estados de WhatsApp. FOTO: Adriana Juárez

Actualmente no todos tienen visible esta mejora en su WhatsApp. Aunque no se sabe con exactitud a qué se debe, no es necesario actualizar la aplicación o empezar a instalar complementos externos.

Última actualización de WhatsApp en iOS. FOTO: Adriana Juárez

¿Qué otras mejoras trae la app de mensajería?

Además de los famosos círculos azules, ahora podrás reaccionar a los "estados" con “emojis” al igual que en Facebook e Instagram. Al parecer Mark Zuckerberg desea que todas sus redes sociales puedan funcionar de la misma manera.

Reacciones con los diferentes emojis en WhatsApp. FOTO: Adriana Juárez

Recuerda que además ya puedes vincular tus historias de WhatsApp a las Facebook, lo que implica que los contactos de ambas redes puedan ver el contenido multimedia que subes directamente a la aplicación de mensajería.

Desde 2019 ya es posible compartir tus "estados" de WhatsApp en Facebook. Foto: Adriana Juárez

Cabe destacar que esta mejora tampoco se encuentra disponible para la versión de escritorio. Sin embargo, sí puedes visualizar los contenidos multimedia temporales en la columna de “estados”.

Más sobre WhatsApp

El genio creador de Facebook también compartió por Meta que ya están implementando las llamadas en WhatsApp a partir de enlaces. Se espera que esta semana los usuarios de la app gocen de este beneficio con solo dar un “toque” al link.

Facebook cumplió 18 años de ser la red social más instalada en el mundo. FOTO: Facebook

Asimismo enfatizó que están probando la videollamada segura para hasta 32 personas. Con esto, los usuarios se podrán comunicar con todos los beneficios de privacidad e información encriptada que la aplicación promete.

