WhatsApp ya te dejará chatear contigo mismo, te decimos cómo

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea por excelencia está por liberar una actualización que resultará bastante útil para sus millones de usuarios, sobre todo para aquellos olvidadizos que siempre necesitan apuntar sus pendientes o guardar rápidamente algún dato que necesitarán más tarde.

Y es que a quién no se le ha ocurrido en algún momento abrir un chat consigo mismo en la app para anotar sus tareas, listas de compras o guardar algún link que no puede leer ahora. De hecho, sí era posible, siempre y cuando tuvieras guardado tu propio número como contacto; sin embargo, alguien en Meta escuchó las súplicas de los usuarios, y pronto ya no será necesario tenerte en la agenda para chatear contigo.

WABetaInfo, el portal especializado en WhatsApp, reveló recientemente que la aplicación ya permitirá crear chats con uno mismo, pues en la versión beta para Android 2.22.24.2 ya aparece la opción "Enviar mensaje a ti mismo (You)" junto con los contactos más recurrentes y el resto de la agenda en orden alfabético.

El nuevo descubrimiento en la beta 2.22.24.2 para Android. Foto: WABetaInfo

Sin embargo, el sitio web precisa que en esta versión beta que probaron sus desarrolladores, el propio número de teléfono no está visible en la lista de contactos, por lo que es necesario hacer clic en WhatsApp para abrirlo. Asimismo, hasta ahora WABetaInfo no ha dicho nada sobre esta nueva función en la beta de iOS, pero es muy probable que dentro de poco también esté habilitada en los iPhone.

Tal como pasa en las futuras actualizaciones, aún no se sabe cuándo llegará a todos los usuarios de WhatsApp esta opción de chatear con uno mismo, pero es muy posible que sea en cuestión de semanas -y quizá llegaría con algunas modificaciones-, precisa el portal especializado

Estos telefonos dejarán de tener WhatsApp

Al ser la aplicación de mensajería más popular, WhatsApp tiene que renovarse contantemente, y desafortunadamente, en cada actualización es probable que varios usuarios ya no puedan contar con las nuevas funciones debido a que sus dispositivos ya no son compatibles.

En esta ocasión, Meta, la empresa dueña de la app de mensajes, detalló que desde el 31 de octubre, ya no habrá actualización en los equipos con Android 4.0.1 o versiones anteriores, y difundió una lista de equipos. Sin embargo, es necesario detallar que la aplicación seguirá funcionando pero no con las novedades que recibirán todos en próximos días.

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

LG Lucid 2LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

ZTE V956 UMi X2

Faea F1THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

SIGUE LEYENDO: