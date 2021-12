Disney Plus: ¿Cómo conseguir dos meses GRATIS del servicio de streaming?

El servicio de streaming de vídeo Disney Plus se ha convertido rápidamente en el favorito de muchas personas, gracias a qué cuenta con todo el catálogo clásico de la compañía, además de otros extras como lo son, Marvel, Star wars y también National Geographic, razón por la que muchas personas buscan obtener su membresía al mejor precio.

A diferencia de Netflix, Disney Plus podría no tener un ajuste de precios para 2022, aunque al momento de redactar esta nota tampoco existen promociones oficiales, activas, para obtener por menor precio dicha suscripción. Sin embargo, existe un "truco" que puedes aprovechar para conseguir dos meses "gratis", a continuación te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo obtener dos meses gratis?

Disney plus tiene un costo mensual de $159 pesos mexicanos, con ello nos ofrece acceso a todo el contenido disponible en su catálogo, entre los que se destacan producciones originales junto a contenido de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, entre otros.

Sin embargo, si contratamos durante un año la suscripción, y pagamos por adelantado, el costo del servicio queda en $1,599 pesos mexicanos, lo que representa un ahorro de $309, en comparativa con el pago mensual que da un total de $1908 pesos mexicanos por 12 meses, individuales. En otras palabras, este precio equivale a dos mensualidades de servicio que no pagarías.

Otro de los beneficios de poder pagarlo de forma anual es que si en algún punto del año que se contrata llega a subir de precio, el usuario no tendrá que pagar el extra.

Para el caso de Star plus, está tiene un costo de 199 pesos mensuales, servicio individual, o las dos plataformas, Disney Plus y Star Plus, por $2,998 pesos mexicanos, ambos por todo un año, lo cual también supone un ahorro a la hora de contratar dichos servicios.

También se ha anunciado que próximamente que a la plataforma llegará lo más reciente de Marvel como Eternals en inicios de 2022, entre otras novedades que Pixar y Disney presenten próximamente.

