Disney Plus: ¿Cuánto cuesta en México el combo con Star Plus?

La oferta de servicios de entretenimiento vía streaming está creciendo en México, y cada vez resulta más difícil mantener el contrato de las plataformas, que mes con mes actualizan su contenido con el objetivo de retener la mayor cantidad de usuarios disponibles dentro de la app.

Si bien, es verdad que la mayoría de estos servicios busca recompensar a sus usuarios a través de promociones exclusivas, descuentos y promociones de temporada, Disney podría llevarles la delantera por un importante diferenciador, con el que ninguna marca puede competir.

Disney actualmente es dueño de una gran cantidad de franquicias para niños y adultos, gracias a la compra de las cadenas y material televisivo de FOX, Star Wars, Marvel, Los Simpson y otras importantes franquicias, con esto, la compañía se ha hecho de un catálogo muy extenso y contenido variado para todos los gusto.

Como era de esperarse, esta ventaja competitiva no la podría dejar pasar. Disney, en 2019 anunció la llegada de Disney Plus, un nuevo servicio de streaming que integraría contenido infantil, además de algunos programas de National Geographic. En 2021, la compañía reveló un nuevo as bajo la manga, Star +, una nueva oferta de streaming enfocado a un público adulto.

¿Cuánto cuesta tener el paquete de Disney Plus y Star+?

Star+ de forma individual tiene un costo de $199 pesos mexicanos, si lo adquieres por mes. Sin embargo, si deseas rentarlo por un año te costaría 1,999 pesos, lo que te ahorraría dos meses de servicio.

Por su parte, suscribirse únicamente a Disney Plus, tiene un costo de $159 pesos mexicanos por mes, o $1,599 por año. Teniendo un ahorro de $309 pesos, lo que equivale a un ahorro de casi dos meses en la suscripción anual.

Si adquieres Star Plus junto con una suscripción de Disney+ te costaría $249 pesos mensuales. Por lo tanto, si adquieres un paquete anual con el servicio de Disney Plus y Star Plus su costo será de $2 mil 988 pesos mexicanos.

