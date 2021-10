¿Qué hacer si mi cuenta de WhatsApp está bloqueada? Te decimos cómo resolverlo

WhatsApp se ha vuelto una herramienta de trabajo en muchos países, por lo que no tener acceso a la aplicación complica muchas cosas para la mayoría de la gente, prueba de eso fue la caída que sufrió la plataforma hace unos días, por eso muchos se han preguntado ¿qué puedo hacer si me suspenden mi cuenta? Hoy te explicamos como resolver este problema.

Primero, debes saber que tu cuenta podría ser ‘baneada’ si usaste apps de terceros como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las cuales no están admitidas por Facebook (empresa dueña de WhatsApp), pues son versiones alteradas la aplicación de mensajería rápida que no garantizan las condiciones de uso impuestas por la marca.

El bloqueo es más común de lo que crees. Foto: Especial.

¿Qué hacer si me suspenden la cuenta?

Te darás cuenta si tu cuenta fue bloqueada porque al abrir la aplicación te saldrá un mensaje que dice: “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda”. Pero no te preocupes, no todo está perdido, ya que es relativamente sencillo recuperarlo.

Aunque estarás un tiempo “castigado”, por lo regular no es mucho tiempo, pues la suspensión es temporal y seguramente es porque incumpliste alguna infracción pero no tan grave y verás en la pantalla de WhatsApp un contador de tiempo que te indicará cuánto debes esperar. La única forma de desbloquear una cuenta es esperando el tiempo marcado. En caso de tener una versión no oficial, lo mejor será desinstalar para que esa suspensión no sea permanente e irreversible.

Para la versión de escritorio es lo mismo: el mismo aspecto, las mismas funciones, y la manera de funcionar, la única diferencia es que mientras la versión web requiere de un navegador para ingresar a la cuenta, pero si recibiste un bloqueo, aplicará aquí también.

