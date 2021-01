¿Cuáles fueron los peores videojuegos de 2020? Esto dice Metacritic

Este año sin dudo hubo importantes lanzamientos de videojuegos para todos los gustos y para todas las consolas; desde que se anunciaron, muchos ya esperábamos con ansias títulos como Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla, Hyrule Warriors: Age of Calamity, Cyberpunk 2077 o The Last of Us: Part 2.

Casi todos cumplieron con las expectativas y muchos de ellos incluso fueron multipreamiados durante los Game Awards 2020 y los Golden Joystick Awards, aunque otros no corrieron con la misma suerte y fueron severamente cuestionados por la crítica pero, sobre todo, por los mismos usuarios.

Ya está de más dicho que The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima y Hades fueron considerados los mejores videojuegos del año 2020; incluso en esa lista podríamos meter a Cyberpunk 2077 pese a su tropezado lanzamiento, pero, ¿alguien se ha preguntado cuáles fueron los peores?

El sitio web Metacritics, conocido por dar puntuaciones y hacer reseñas, enlistó los 10 peores videojuegos de este año basándose en la opinión de los críticos tras jugarlos. Checa el Top 10 de lo peor de este año:

Tiny Racer para Nintendo Switch: Calificación de 29/100 XIII Remake para Xbox One: 32/100 Dawn of Fear para PS4: 33/100 Fast & Furious Crossroads para PC: 34/100 Arc of Alchemist para Nintendo Switch: 36/100 Remothered: Broken Porcelain para PC: 39/100 Tamarin para PS4: 40/100 Street Power Soccer para PS4: 41/100 Gleamlight para Nintendo Switch: 42/100 The Elder Scrolls: Blades para Nintendo Switch: 42/100

¿Estás de acuerdo con la lista de los 10 peores videjuegos de 2020 o crees que sobra/falta alguno?

