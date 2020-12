Estos videojuegos llegan en enero de 2021 para PlayStation, Xbox, Switch y PC

Este 2020 estuvo lleno de novedades para los amantes de los videojuegos, sin importar qué consola tienen.

Durante el año fuimos testigo de lanzamientos como Hyrule Warriors: Age of Calamity, The Last of Us: Part 2, Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed: Valhalla o Cyberpunk 2077.

Si bien muchos no fueron bien recibidos por la crítica o los propios usuarios, lo cierto es que se trata de títulos que eran bastante esperados y en los que se tenían muchas expectativas.

Y el año que está por llegar traerá consigo muchos videojuegos para las consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y para PC; prueba de ello es que en enero de 2021 se estrenarán cerca de una veintena de juegos.

A continuación te dejamos el calendario de lanzamiento y los dispositivos en los que estarán disponibles:

Iris.Fall para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One: 8 de enero

Five Nights at Freddy’s: Core Collection para Switch, PS4 y Xbox One: 12 de enero

MXGP 2020 para PS5: 14 de enero

Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition para Switch, PS4, Xbox One y P)C: 14 de enero

– Complete Edition para Switch, PS4, Xbox One y P)C: 14 de enero Hitman 3 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC: 20 de enero

para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC: 20 de enero Ride 4 para PS5 y Xbox Series X/S: 21 de enero

Skul: The Hero Slayer para PC: 21 de enero

Bladed Fury para Switch, PS4 y Xbox One: 22 de enero

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy para Switch, PS4, PS5 y PC: 26 de enero

Cyber Shadow para Switch, PS4, Xbox One y PC: 26 de enero

Stronghold: Warlords para PC: 26 de enero

Ar Nosurge DX para Switch, PS4 y PC: 28 de enero, solo en Japón

Ciel Nosurge DX para Switch, PS4 y PC: 28 de enero, solo en Japón

Disgaea 6: Defiance of Destiny para Switch y PS4: 28 de enero, solo en Japón

Gal*Gun Returns para Switch y Xbox One: 28 de enero

Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift para Switch, PS4 y PC: 28 de enero

The Medium para Xbox Series X/S y PC: 28 de enero

Sword of the Necromancer para Switch, PS4, Xbox One y PC: 28 de enero

The Yakuza Remastered Collection para Xbox One y PC: 28 de enero

para Xbox One y PC: 28 de enero Buddy Mission: Bond para Switch: 29 de enero, solo en Japón

Gods Will Fall para Switch, PS4, Xbox One y PC: 29 de enero

para Switch, PS4, Xbox One y PC: 29 de enero Re:Zero − Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne para Switch, PS4 y PC: 29 de enero

¿Cuál de todos estos videojuegos de enero esperas con más ansias?

¡Bienvenido a Utopía Geek, aquí cabemos todos! :D