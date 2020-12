PlayStation anuncia rebajas de hasta un 70% en juegos

A pocos días de comenzar las festividades, PlayStation anunció una serie de regalos y descuentos, de hasta el 70%, que estarán disponibles lo que resta de 2020.

Se trata de la Promoción de fin de año y, como su nombre lo indica, consiste en una temporada de ofertas en la que varios títulos estarán a un precio menor a lo habitual.

El catálogo se encuentra repleto de interesantes videojuegos, como lo son Injustice 2: Legendary Edition (con 80% de descuento), Assassin’s Creed Odyssey: Gold Edition (con 75% de descuento), Titanfall 2: Ultimate Edition (con 83% de descuento), RAGE 2: Deluxe Edition (con 70% de descuento).

Para los amantes del horror, se encuentran disponibles videojuegos como Alien: Isolation – The Collection (con 80% de descuento), Resident Evil 3 (con 67% de descuento), The Evil Within 2 (con 75% de descuento).

Y algunas novedades como Assassin's Creed Valhalla (con 25% de descuento), Dragon Ball Z: Kakarot – Edición Deluxe (con 50% de descuento) y Ghost of Tsushima (con 33% de descuento).

Juegos gratis en diciembre

Además de las ofertas navideñas, podrás disfrutar de algunos títulos "gratuitos" que estarán activos durante todo el mes de diciembre a través de la suscripción de PlayStation Plus.

En esta ocasión son; Worms Rumble un multijugador de batalla, Just Cause 4 lleno de acción y aventura junto con Rocket Arena, un competitivo de autos y fútbol 3 vs 3.