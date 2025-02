Don Manuel María de Gorriño y Arduengo (1767 – 1831) y la Constitución Potosina

El pasado viernes fuimos invitados a una conferencia conjunta de la Doctora Guadalupe Jiménez Codinach y el Lic. Jesús Artemio Motilla Martínez por el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en San Luis Potosí y el Patronato Pro Restauración y Conservación Fray Diego de Basalenque, A.C., con el apoyo de las Fundaciones Alfredo Harp Helù,A.C., y Roberto Hernández Ramírez A.C.

Es por esta razón que me permito escribir algo sobre lo que se nos dio como información en un documento para coleccionar: “La temida guillotina decapitó al rey de Francia Luis XVI en enero de 1793. Meses después, el 4 de octubre, se descubre en la Ciudad de México una conspiración para lograr la independencia de la Nueva España. Eran jóvenes estudiantes, pasantes de abogado, diáconos y sacerdotes, varios del ex colegio jesuita de San Ildefonso, querían una República Libre, dividida en doce provincias e instaurar un congreso o asamblea. El proyecto fue preparado por literatos como el sacerdote Luis Gonzaga Zagazola, Andrés Sanchez de Tagle, Francisco Primo de Verdad y Manuel María Gorriño y Arduengo, diácono de San Luis Potosí, ex alumno de Benito Diaz de Gamarra en el Real Colegio de San Francisco de Sales de la Villa de San Miguel el Grande. La Conspiración no pasó a mayores, quedó en un movimiento literario y con simpatía de las ideas republicanas y los principios políticos de la Francia revolucionaria. Al descubrirse Gorriño abandonó la Ciudad de México.

Gorriño es el autor del proyecto “Ensayo de una Constitución política que ofrece a todos los habitantes del Estado libre de la Luisiana Potosinense, o sea de San Luis Potosí, unido a la Federación Mexicana, el ciudadano D.M.M.G.A., año de 1825”. Ensayo que dio pie a la Primera Constitución Potosina, este fue plasmado casi íntegramente en nuestra primera Constitución de SLP. Al escribirlo, tomó en cuenta la tesis de los debates originados en las Cortes de Cádiz . Tiempo después Gorriño fue presidente en la 1er. legislatura.

Gracias a la Doctora Lupita Jiménez Codinach y al Lic. Modesto Suárez Altamirano por la invitación y la mención pública que tuvieron con un servidor en la gran conferencia impartida.

También felicitó al QH. Prof. José Arturo Piña Daniel por el excelente trabajo al frente de la Gran Logia de Estado Soberana e Independiente El Potosí y al mismo tiempo felicitó al nuevo Muy Respetable Gran Maestro QH. Arq. Hugo René Morin Moran, estamos seguros que seguiremos incrementando la calidad y la membresía paso a paso caminando firme por el Or:. De San Luis Potosí.

