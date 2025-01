Mantener el ánimo

Ya estamos a la mitad de enero de este aún nuevo 2025, y seguramente muchos de nosotros, que empezamos el año con nobles propósitos y con el compromiso de que “este año sí empezaremos a correr o a ir al gimnasio”, mantenemos ese ánimo. Pero también habrá algunos que habrán comenzado a flaquear, y entre el frío, la lluvia, la falta de costumbre y el ritmo agitado de vida, es muy probable que en un par de semanas más, estén a punto de tirar la toalla y de rendirse. “Creo que voy a posponer un poco esto del ejercicio y ya lo retomaré el 1 de febrero”, debe estar pensando más de uno.

Pero ¿sabes qué? Una de las cosas más difíciles de aprender en nuestra vida es conocer cuáles son los propios deseos y ser fiel a ellos. Hasta ahora no he conocido a un corredor que se arrepienta de salir a correr; sin embargo, la gran mayoría sí hemos sentido algún tipo de remordimiento por no haberlo hecho. Empezar a correr no fue fácil y tomarle el gusto me llevó tiempo. Es una actividad que, si la tomas en serio, te puede durar muchos años y te acompañará y ayudará a transitar mejor las distintas etapas de la vida.

Como todo en la vida es mejor comenzar poco a poco con objetivos alcanzables, que puedas ir cumpliendo, que ponerte metas ambiciosas e insuperables a corto plazo. Si tu salud lo permite, con caminar y trotar 20 minutos, de tres a cuatro veces por semana, es suficiente para comenzar.

Se dice que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” y si ya lograste empezar el año con una rutina de acondicionamiento y ejercicio, no bajes la guardia, y pon toda tu fuerza de voluntad para continuar. Recuerda: si tú no te tomas en serio y no priorizas tus propias necesidades y deseos, ¿quién más lo va a hacer?

Corre con tu mejor amigo

Cada vez hay más corredores que aprovechan sus entrenamientos para salir a ejercitarse con sus mascotas. Está documentado que es muy positivo que los perros hagan actividades físicas con sus dueños, porque así se evita el sobrepeso, un problema que sufren muchos de ellos y además liberan energía. Todos los perros deberían hacer algún tipo de actividad física, y sería aún mucho mejor, si buscamos asesoría con un buen veterinario.

Lo anterior viene porque el próximo sábado 18 de enero se llevará a cabo la Séptima Carrera con causa de GNP “Vivir es increíble, Corre por un sueño”, en la que además de correr y divertirte con tu mascota, podrás apoyar en esta ocasión a la Fundación Special Olympics México para que atletas mexicanos puedan viajar a Turín para participar en los próximos Juegos Mundiales de Invierno. La cita es a las 19:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para más información la encuentras en www.entusmarcas.com ¡Moffin y yo estamos listas!

