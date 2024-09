INOSAN BIOPHARMA, FUNDADA por el empresario mexicano Juan López de Silanes Pérez, se posiciona como líder global en la producción de antivenenos innovadores.

La empresa recién obtuvo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para comercializar uno de sus antivenenos más avanzados en México.

El producto aprobado por el sector salud, que tiene como cabeza al fallido secretario Jorge Alcocer, está diseñado para tratar mordeduras de serpientes como Cascabel, Nauyaca, Cantil y Cascabel de nueve placas.

Este logro subraya el liderazgo de Inosan Biopharma en el desarrollo de soluciones biotecnológicas que salvan vidas en situaciones de emergencia.

Aquí también se destaca como líder en la producción de antivenenos para alacranes, contribuyendo significativamente a la atención de emergencias relacionadas con picaduras.

Desde España Inosan Biopharma ha consolidado su presencia en el mercado internacional, con ventas importantes en Europa y una fuerte penetración en África, donde las mordeduras de serpientes son una de las principales causas de muerte accidental.

En el continente africano ha proporcionado antivenenos de alta calidad a comunidades rurales y áreas de difícil acceso, ayudando a reducir significativamente las tasas de mortalidad por envenenamiento.

Además de su trabajo con Laboratorios Silanes, López de Silanes ha impulsado a Inosan Biopharma hacia la vanguardia de la investigación y desarrollo de tratamientos biológicos especializados, como los antivenenos.

La empresa ha establecido alianzas estratégicas y ha promovido la innovación científica para garantizar el acceso a medicamentos en mercados de alto riesgo, como el africano y latinoamericano.

La Organización Mundial de la Salud, que preside Tedros Adhanom Ghebreyesus, reporta al año entre 4.5 y 5.4 millones de personas mordidas por serpientes, con hasta 138 mil muertes registradas.

El trabajo de Inosan Biopharma ha sido clave para reducir estas cifras, proporcionando tratamientos de vanguardia que ayudan a prevenir complicaciones graves, como el daño tisular, la parálisis o la muerte.

Con la reciente aprobación de la Cofepris, no solo fortalece su compromiso con la salud pública en México, sino que también refuerza su posición como un actor clave en el mercado global de antivenenos.

Inosan Biopharma espera alcanzar ventas de 60 millones de dólares para el 2025, consolidando aún más su papel como líder en la lucha contra los envenenamientos por serpientes y alacranes.

LA DISCIPLINA Y el cuidado de la imagen y la salud del doctor Alejandro Gertz Manero rayan en la excentricidad. Algunos allegados a él comentan la rigurosidad de su personalidad, sus fobias al cigarro y a la barba crecida, por ejemplo.

El Fiscal General de la República es disciplinado, recio, duro y no puede frenar su animadversión a ciertas situaciones y personas. Toma muy en serio su salud, tiene un ritual especial desde su limpieza hasta su comida, sus ejercicios y sus consultas médicas. Se cuida de los cambios de temperatura y de la intromisión en su oficina de gente extraña, a quienes prefiere tenerlos a al menos dos metros de distancia.

Ahora que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum ya informó que “por lo pronto” Gertz también se quedará, se asume que el funcionario ni participará presencialmente en la estrategia de seguridad que contempla la instalación formal de las mesas de judicialización, ni en las reuniones del gabinete de seguridad diarias a las 6 de la mañana que ahora coordinará el flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como de hecho no lo hizo en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador aduciendo que representa a un ente autónomo.

PUES NADA, QUE ni en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se creen las versiones que los técnicos del futuro gabinete, como Juan Ramón de la Fuente, próximo Canciller, y especialmente Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, y Altagracia Gómez, designada por Claudia Sheinbaum coordinadora del Consejo Empresarial, están circulando entre el Consejo Coordinador Empresarial de Francisco Cervantes, la American Society of Mexico de Larry Rubin, el Consejo Mexicano de Negocios de Rolando Vega Sáenz, la American Chamber of Commerce of Mexico que preside Carlos García y al Consejo de Empresas Globales en México que lidera Manuel Bravo, en el sentido de que la Reforma Judicial aprobada y publicada será matizada con las leyes secundarias. Para no pocos integrantes del Pleno, eso es una falacia: el Poder Judicial se transformará radicalmente y operará con la rudeza como fue diseñada y no habrá nada que lo modifique.

Y A PROPÓSITO de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que no oculta su ambición y vaya a usted a saber qué sabe y qué le prometieron, es la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Y es que la jurista, ex consejera de la Judicatura Federal y ex diputada está sorprendiendo a sus pares porque está total y abiertamente en campaña en busca de la Presidencia de la Corte en agosto de 2025. La viuda de José Agustín Ortiz Pinchetti se muestra segurísima, a pesar de que el mismo proceso implica competir contra otros 29 aspirantes que se propondrán y de ahí pasar el filtro de la tómbola final. La “revelación” que hizo esta semana para un medio de Tabasco de que emisarios de Ricardo Salinas la buscaron hace tiempo para tratar de incidir en ella, es una prueba de que ya está en busca del voto popular. Loretta Ortiz dejó de ser juzgadora “para convertirse en una política más”, le contestó ese mismo día el Grupo Salinas.

ESTE PRÓXIMO DOMINGO Monterrey, la capital de Nuevo León, va a ser escenario de cambio de presidente municipal. Tomará protesta Adrián de la Garza, quien con la alianza PRI, PAN y PRD le ganó a Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, que postuló a Mariana Rodríguez, la influencer y esposa del gobernador Samuel García, que perdió la elección. La impugnó, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la petición de nulidad, resolviendo que no hubo intervención de elementos de la Fiscalía estatal para alterar la voluntad de la ciudadanía, ni se acreditó violencia política de género contra la emecista.

AYER LE REFERÍAMOS las grillas que se dan en torno al Centro Nacional de Control del Gas Natural, mejor conocido como Cenagas. Hay por ahí un funcionario que da por hecho que será el nuevo director, en lugar de Abraham Alipi. Se trata de Pablo Antonio Melo Caraza, quien funge como Titular de Asuntos Jurídicos de esa instancia. Incluso vía un tercero que dice tener trato con el próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel de nombre Armando Alfonso, afirman que lo está apoyando para lograr su cometido. Pero no. Resulta que el ex gobernador de Michoacán ni los conoce. Lo que sí es verdad es que Melo tiene ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia presentada el 9 de octubre de 2023 por acoso y hostigamiento sexual. El folio es el 299462/2023 y la clave 1285864.

