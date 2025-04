Lexi Jones, la hija de David Bowie, sigue los pasos de su padre y lanza su álbum debut, Xandri

En enero de 2016, el mundo se despertaba con la noticia de la muerte de David Bowie, uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Nueve años después, su hija menor, Lexi Jones, decidió seguir sus pasos en la música y recientemente lanzó su álbum debut, Xandri, en plataformas de streaming.

A través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir fotos y videos de su día a día, pero también algunos momentos especiales que pasó junto a su padre y su madre, la modelo somalí Iman Abdulmajid, Alexandria Zahra Jones (nombre completo de Lexi) dio a conocer algunos adelantos de su primer disco, entre ellos las canciones Standing alone, Moving on y Through all the time.

El LP de 47 minutos de duración se encuentra disponible en Spotify, Apple Music y YouTube, y contiene 12 temas interpretados por Lexi, en los que también figura como compositora, letrista y productora. Las canciones incorporan elementos de rock indie, pop y música electrónica, que junto con su voz recrean atmósferas que se mueven entre la melancolía y la introspección.

Desde hace unos años, además de su pasión por las artes visuales, Lexi Jones externó su inquietud por incursionar en la música. En una publicación de febrero de 2021, en su perfil de Instagram, compartió con sus seguidores el adelanto de una canción sin título grabada por ella.

“Estoy absolutamente aterrorizada de publicar esto. Voy y vengo entre odiarlo y que me guste, pero a la mierda. Así que aquí está un fragmento de un sin título, sin terminar, muy borracha y áspera toma de una canción de la que me siento orgullosa en un buen día”, escribió en la descripción del clip.

Una carrera en silencio

En febrero de 2025, unas semanas antes de la publicación de su álbum debut, Lexi Jones publicó en su canal de Youtube videos interpretando algunas canciones, aunque ninguna de ellas forma parte del LP. Sin embargo, el lanzamiento de Xandri se realizó en silencio, sin campañas mediáticas, ruedas de prensa o entrevistas.

De esa misma manera, alejada del ojo público, Lexi también ha forjado su carrera como artista visual; a través de su página alexandriazahrajones.com publica las obras que realiza bajo diversas técnicas pictóricas y de impresión.

“El arte ha sido una roca en mi vida desde que tengo uso de razón. De niña siempre estaba garabateando sobre pintura en clase de arte y durante mi tiempo libre. No fue hasta la mitad de mi adolescencia cuando me lo tomé en serio y empecé a encontrar y perfeccionar mi estilo. Fue entonces cuando desarrollé una pasión más profunda y supe que quería crear y compartir mis obras con la intención de animar a otros a crear las suyas propias”, expresa al inicio de su galería virtual.

Siguiendo los consejos de su madre

La discreción con la que Lexi Jones ha gestionado sus proyectos artísticos, así como su vida privada, es algo que su madre ha inculcado en ella, no obstante haber crecido en Nueva York, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

En una entrevista para Net-A-Porter en 2018, Iman Abdulmajid expresó: “Ella dice que soy sobreprotectora, pero yo le dije, todo esto puede esperar, no va a ninguna parte. Ten una vida que sea privada mientras puedas, porque un día pronto va a ser pública, así que disfruta de esto."