Perrito disfrazado de humano se vuelve el más viral de TikTok y desata el debate, ¿tierno o da terror?

¡¿Qué es eso?! Un perrito se acaba de ganar el título de la mascota más viral de TikTok y todo gracias a sus dueños, que lo ayudaron a causar ternura, diversión e incluso dudas de si es un lomito real o uno fabricado con Inteligencia Artificial, pero lo que tienes que saber que el can sí que existe y ya logró ser la sensación tras disfrazarse de humano.

Por medio de TikTok se viralizó un perrito de raza bóxer que causó sensación por su flow y es que sus dueños, de la cuenta de Mr. Oscar (@oscar_and_joya), tomaron la decisión de disfrazarlo de humano, es decir, que lo vistieron con los outfits más icónicos e ideales para tirar rostro. Las imágenes causaron todavía más ruido al ver a la mascota en distintos escenarios; sin embargo, así como para algunos resulto tierno, a otros les dio miedo, ¡pues parece un video de terror!

Las imágenes que ya acumulan más de 11 millones de me gustas en la app china, muestran al perrito acostado junto a una copa y una botella de vino mientras el can luce jeans ajustados y tenis, pero lo viral y gracioso no terminó con lo anterior, ya que también lo muestran de pie, con sudadera y gafas de Sol para verse todavía más coqueto y son precisamente sus poses idénticas a las de un humano las que lo llevaron a hacerse viral.

Otras de las tomas del video que ya es de los más vistos en la plataforma dejan ver a la mascota en una tienda de ropa, en la resbaladilla de un parque y luciéndose de todas las formas gracias a sus looks; una de las últimas imágenes lo deja ver de pie junto a un cuadro, mientras enseña la lengua y voltea a todos lados.

La caracterización ha dejado todo tipo de comentarios. (Foto: TikTok @oscar_and_joya)

El video de Mr Oscar ya acumula más de 109 millones de reproducciones; sin embargo, esta no es la primera vez que una de las divertidas imágenes con el perro vestido de humano se viraliza, ya que la cuenta tiene mucho material donde uno o más perritos disfrazados de humanos cautivan a toda la red. Como era de esperarse, la sección de comentarios estalló con todo tipo de mensajes.

"Calle, pero elegante", "el duelo de Cuidado con el perro", "en mis tiempos era Cuidado con el perro", "los maniquís de Cuidado con el perro", "el amigo que se llama Tobi", "fuera de bromas, a alguien le da miedo?", "mi cerebro no cerebrea", "es IA?", "os skinwalker", "los que se llaman Max", "está guapo el wey", "me dio miedo" y "al principio me asusté", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Perro disfrazado de humano se viraliza en TikTok

La cuenta de TikTok @oscar_and_joya se ha hecho viral y ya acumula más de 233 mil seguidores, así como más de 30 mil me gustas por sus videos en los que aparecen perros disfrazados como humanos e incluso haciendo poses propias de una persona como mantenerse de pie. Cabe destacar que mientras para algunos esta cuenta de humor ha causado revuelo, a otros les ha despertado miedo.