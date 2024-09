Primeras grietas de Morena en el Senado

Estamos a unos cuantos días del cambio de poderes y en el Senado de la República ya surgieron los primeros problemas al interior de Morena, derivado todo de la votación por la Reforma Judicial.

Adán Augusto López ofreció el oro y el moro a los Yunes a cambio de su apoyo, generando enojos en el partido guinda, entre ellos a la gobernadora entrante de Veracruz y el saliente, Rocío Nahle y Cuitláhuac García, quienes amagan con renunciar al movimiento si Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre llegan a Morena.

No es cosa menor, a los Yunes, sobre todo al jefe de la dinastía, Miguel Ángel Yunes Linares, lo ubican como uno de los más férreos detractores de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T.

Cuitláhuac y Nahle fueron sus víctimas. Toda la guerra sucia en la campaña lleva el sello de los “nuevos aliados”, por lo que no están de acuerdo en que alguien de los suyos los lleve de la mano en el Senado.

Ese alguien es el senador Adán Augusto, quien operó para que votaran por la reforma y en contra de su propio partido, el PAN.

Ayudó a destrabar el entuerto, pero dejó una estela de enojo entre varios colegas, molestia que ya llegó a los oídos de la Presidente electa, quien también expresó que no fue la mejor forma de gestionar el apoyo. Ni el propio AMLO estuvo de acuerdo, pero todos apechugaron por el “bien superior”.

Hoy, en el recuento de los daños, el jefe de los morenistas en el Senado tiene que buscar resguardo a los Yunes, pero no en Morena. La alternativa es que se incorpore al Verde. Total ahí la 4T hace y deshace a su antojo.

Pero eso no es todo, algunos morenistas también pegaron el grito en el cielo porque no están de acuerdo con las imposiciones de su coordinador.

Además de la senadora Andrea Chávez, personajes de origen tabasqueño ocupan posiciones estratégicas. Incluso, corren versiones de que tiene los días contados Arturo Garita, secretario de Servicios Parlamentarios.

Oscar Trinidad Palomera fue nombrado secretario general de Servicios Administrativos y es el suplente de Adán.

Abraham Ezequiel Zurita fue nombrado Tesorero. Era director de Administración del Instituto Nacional de Migración durante la gestión de Adán como titular de Gobernación.

Como coordinador de Comunicación Social, designó a Fernando Humberto Pulido, quien fungió como delegado de Gobernación en Jalisco, también durante la era del tabasqueño al frente de la Segob.

Todo esto le ha generado problemas al paisano de López Obrador, porque además tiene un control sobre el presupuesto y quiere que la senadora Chávez controle lo que declaran sus colegas senadores, algo que no están dispuestos a dejar pasar y que ya hicieron saber a la presidenta Sheinbaum.

JESÚS VALENCIA se perfila como uno de los subsecretarios de Bienestar. El ex diputado y ex delegado de Iztapalapa acompañará a la titular de esta cartera, Ariadna Montiel, para dar continuidad a los programas sociales.

TREMENDO RIDÍCULO el que está haciendo Movimiento Ciudadano en relación con el senador “Escapista”, Daniel Barreda. Haber traicionado su palabra y a su partido le saldrá barato: sólo le descontarán un día de su sueldo por no asistir a la sesión en la que votaron la Reforma Judicial.

De lo que no han dicho ni pío es de las declaraciones de la presidenta del Tribunal de Justicia de Campeche, Leticia Lizama, quien aseguró que Barreda nunca estuvo detenido, que su padre no tiene denuncias y no fue citado para alguna audiencia, confirmando lo que hemos dicho en este espacio: Alguien miente y a Barreda nadie le ha creído las diferentes versiones sobre su “desaparición”.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: ”No puedes hacer un buen trato con una mala persona, igual que no puedes hacer malabares con una sola mano”.

