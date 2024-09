Citlalli, la carta fuerte de Morena para 2030

En su participación de ayer durante la mañanera del presidente, su esposa Beatriz Beatriz Gutiérrez Müller, resaltó como un gran acierto que el pueblo de México haya elegido una presidenta mujer, ya que con ello se demostró que el electorado escoge a sus gobernantes en base a capacidades y no al género.

En ese sentido, uno de los perfiles que se apuntalan para ser un referente de Morena en la CDMX, es Citlalli Hernández próxima secretaria de Mujeres, nueva dependencia del gobierno federal, que entrará en funciones el 1 de octubre de 2024 cuando Claudia Sheinbaum asuma el poder. Aunque ella no lo dice, militantes del partido y compañeros de gabinete la ven como la gran apuesta del partido guinda para Jefa de Gobierno en el 2030.

No olvidemos que Citlalli es fundadora de Morena. Su lealtad al movimiento de Andrés Manuel López Obrador la llevó a ser la secretaria del partido, un puesto que históricamente no tiene gran peso, pero lo cierto es que la dupla que logró conformar con Mario Delgado, con los resultados electorales recientes, dejó la vara muy alta.

No solo por los resultados de las pasadas elecciones que les favorecieron enormemente, pero también ambos se posicionaron como líderes dentro del partido guinda. En lo que corresponde a Hernández, ha creado un grupo significativo que la respaldan dentro de las filas.

La todavía hoy senadora, cuenta con el respaldo de la militancia, se le ve como una de los “puros”, lo que genera confianza y certeza en que trabaja acorde a los ideales que representa Morena, por eso no sorprendió que Sheinbaum Pardo, la nombrara titular de la nueva secretaría.

Como secretaria de mujeres, el trabajo y responsabilidad será desafiante, además de que la expectativa es alta. Los índices de violencia en contra de las mujeres en nuestro país son altos. Una de las primeras acciones de gobierno en favor de las mujeres por parte de la próxima presidenta fue sustituir el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), para darle mayor peso y relevancia a esta institución nueva.

Hernández ha adelantado que trabajará en el combate a la violencia y buscará colaborar con las instancias correspondientes, así como con los grupos feministas. De primera, repartirán a lo largo del territorio nacional la “cartilla de los derechos de la mujer”, para de esta forma, crear conciencia e informar.

No extraña que Andy López Beltrán, fuese mencionado como posible relevo de Citlalli. Diferente a otros partidos, con el perfil adecuado, este cargo se ha posicionado como un escalón político significativo para cualquiera que lo ocupe. Se especula que, de no entrar a la Secretaría General, será la Secretaría de Organización del partido en donde el segundo hijo del presidente se desempeñe.

Aunque aún no se ha pronunciado, el presidente ha declarado que su hijo sí buscará un cargo en Morena. Era sabido por muchos que el presidente no permitió que sus hijos, Andrés, Gonzalo y José Ramón, participaran en la política durante su sexenio. Será el 22 de septiembre cuando se defina qué cargo ocupará Andy, pero la mancuerna que pueda realizar con Luisa Alcalde, podrían darle frescura y mantener los buenos números que dejaron Mario y Citlalli.

Madruguetes

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, ha comenzado a definir su equipo de trabajo para el próximo sexenio, al elegir los perfiles para áreas estratégicas. César Iván Escalante Ruiz asumirá la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargado de velar por los derechos de los consumidores en México.

Octavio Romero Oropeza, con experiencia en el sector energético, estará al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), crucial para garantizar acceso a vivienda digna. En el ámbito de los medios públicos, Renata Turrent Hegewisch dirigirá Canal Once, con el reto de fortalecer su perfil educativo y cultural.

Por su parte, Rocío Bárcena Molina ha sido designada subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, un cargo clave para impulsar la participación ciudadana y la cohesión social. Sheinbaum apuesta por un gabinete diverso y experimentado que impulse su visión de transformación. Sin duda, estos nombramientos, entre los que hay seis mujeres, serán clave en la consolidación del próximo gobierno.

¿Se tambalea el prestigio del tequila?

Han pasado más de dos meses desde la explosión en La Rojeña y, sin embargo, la incertidumbre persiste. El Consejo Regulador del Tequila (CRT), con Miguel Ángel Domínguez Morales a la cabeza, sigue bajo escrutinio, incapaz de acallar los rumores sobre la posible adulteración del tequila con alcohol de caña.

Este escándalo no es menor: una confirmación de estas prácticas violaría la NOM-006-SCFI-2012, además las sospechas de malas prácticas en la producción de Casa Cuervo no son menores. Y es que, si bien la denominación de origen no está en riesgo inmediato, la reputación del tequila como producto icónico podría verse gravemente afectada. Los mercados internacionales, donde se exporta casi la mitad de la producción, observan de cerca y la pérdida de confianza, tanto dentro como fuera de México, sería un golpe difícil de revertir para una industria que mueve más de 57 mil millones de pesos al año.

Es imperativo que el CRT y las autoridades correspondientes actúen con transparencia y rigor para disipar cualquier duda y asegurar que lo que se vende como tequila sea realmente lo que promete: un producto 100% de agave. Seguimos a la espera.

Pepenadores, actores clave

El papel de los pepenadores es clave en el sector del plástico, el cual es liderado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) que preside Marlene Fragoso y dirige Raúl Mendoza. De acuerdo con cifras son alrededor de 50 mil personas las que se dedican a la recolección para separar adecuadamente los residuos y coadyuvar en el proceso de reciclaje, y es que, este tipo de labor es una tarea que no se realiza a menudo en hogares o empresas.

En esta acción los municipios también podrían colaborar para formalizar e incentivar esta actividad de recolección, beneficiando tanto a los trabajadores como al medio ambiente. Si bien el sector del plástico genera más de un millón de empleos, aún persiste un estigma sobre el material, por lo que, el prohibirlo no es una solución. El promover la creación de productos reutilizables permitiría alcanzar soluciones más sostenibles a largo plazo.

