Adulto responsable de una o un adolescente, estamos contigo

Adulto responsable de una o un adolescente en la bonita capital de nuestro país y en su área metropolitana, estamos contigo. Para poner en contexto a todas y todos nuestros lectores, les contamos que los resultados de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, mejor conocida como COMIPEMS, se publicaron el jueves 8 de agosto. En la versión 2024 de este concurso de asignación (no, no es el examen maligno que determina si las y los adolescentes tienen acceso a la educación media superior), se registraron 285,280 aspirantes de los cuales 273,418 cumplieron con los requisitos básicos: presentar el examen, contar con el certificado de secundaria y no tener irregularidades.

Decimos que estamos contigo, adulto responsable, porque según las cifras oficiales, solo el 29.2% (equivalente a 79,838 aspirantes) obtuvo un lugar en la primera opción que seleccionó. Esto significa que 193,580 adolescentes y sus adultos responsables están enfrentando uno de los primeros cambios de planes que les lanza la vida. Importante: esto no quiere decir que esos 193,580 adolescentes no tienen escuela, sino que no tendrán que tendrán que acudir a alguna de sus otras opciones. De hecho, 118,663 quedaron en alguna de sus primeras cinco opciones, y 74,917 en una opción posterior (cada aspirante puede registrar hasta 20 opciones).

Estos reveses en los planes y los ajustes que ocasiona no son nada sencillos. Conforme vamos creciendo, se vuelven un poco más comunes y aprendemos a navegarlos, pero para una o un adolescente 15 años, el tema puede ser gigantesco, y, por lo tanto, también para las y los adultos que les acompañan. De hecho, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se puso las pilas y lanzó una línea y un chat de apoyo para ayudar a las y los adolescentes a gestionar las emociones que pudieran surgir al no haber quedado en su primera opción (¡bravo por esto!).

Con todo lo anterior, nos preguntamos: ¿qué pasará en los próximos años si desaparece COMIPEMS? ¿Qué carga tendrán las y los adultos, no sólo por ayudar a sus adolescentes a levantarse anímicamente si no pueden ingresar a su opción elegida, e iniciar con una disposición sana una nueva etapa educativa? Ahora tendrán que ayudarlos a reponerse lo más rápido posible para hacer varios exámenes, tantos como puedan pagar, para asegurar una opción ¿Cuántas decepciones deberán tratar rápidamente? ¿Cuántas cosas tendrán que explicarles? ¿Cuántas cosas se distorsionarán en el sistema para asegurar un lugar? ¿Cuánto se tendrá que peregrinar? Este año, las escuelas de la UNAM fueron la primera opción de 170,312 aspirantes, un poco más de cinco veces su capacidad real. Solamente 34,170 aspirantes lograron un lugar en estas escuelas, y estos espacios no van a aumentar vertiginosamente para que el próximo año todos los aspirantes puedan ingresar.

Así que, adulto responsable de una o un adolescente, te acompañamos, y al menos este año, agradecemos que solo tengas que preocuparte y concentrarte en las emociones de tu adolescente, y que la parte de encontrar un lugar en la escuela esté resuelta, sin más exámenes y gastos; sin más idas y venidas; sin más decepciones, y sin falsas promesas de “ayuda”. En Mexicanos Primero sabemos que las formas y trámites importan, porque son necesarios para hacer equitativo el ingreso, porque el derecho a aprender debe estar garantizado para todas y todos.

Por Alejandra Arvizu Fernández

Directora de Monitoreo de Políticas Educativas

Por María Teresa Gutiérrez

Directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero

EEZ