Ahora Ciel, de Coca-Cola Femsa, a capilla

SI TENÍA LA impresión de que el Plan Nacional Hídrico no ha dado ningún resultado tangible, quizás no esté del todo equivocado.

Es el instrumento de política pública encomendado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige Efraín Morales López, para solucionar los problemas de escasez de agua en el país.

James Quincey y Efraín Morales. (Créditos: El Heraldo de México)

Entre sus directrices destaca recuperar la soberanía nacional de las aguas; esto es, que el Estado Mexicano recupere el control de las aguas y poner fin al acaparamiento mercantilista sobre el vital líquido.

Pero el riesgo es que todo quede en buenos deseos porque en la práctica refresqueras, cerveceras y embotelladoras de agua continúan succionando descomunales volúmenes de agua del subsuelo.

Un caso que ya le hemos expuesto aquí es el de Niagara Bottling, que comanda Andrew Peykoff, instalada en el Municipio de Soyaniquilpan de Juárez, Estado de México, donde dejó sin agua a la población.

Andrew Peykoff. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero déjeme decirle que el tema no acaba con la empresa que manufactura el agua para consumo humano, que bajo las marcas Kirkland y Great Value venden al público Costco y Wal-Mart, respectivamente.

Hace unos días le adelanté que un colectivo campesino presentó otra querella ante la Conagua, ahora ni más ni menos que contra el gigante Coca-Cola, que preside James Quincey.

El grupo campesino alega la existencia de severas irregularidades en la planta embotelladora de Coca Cola-Femsa, que dirige Ian Craig García, ubicada en Toluca, donde se embotella el agua Ciel. El expediente de esta denuncia descansa el sueño de los justos, acumulando polvo en el escritorio de algún funcionario de la dependencia federal, que no tiene ninguna prisa o urgencia por hojear su contenido. Raquel Buenrostro. (Créditos: El Heraldo de México)

Ante esta pasividad, la asociación campesina afectada recién interpuso una denuncia ante la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro. Sostienen que la inactividad de la Conagua se puede traducir en conductas de encubrimiento de la propia dependencia federal a favor de la regiomontana Femsa.

Lo llamativo de este asunto es que dicha Secretaría ya ordenó a la dependencia hidráulica darle trámite prioritario a la investigación en contra de la refresquera que manufactura el agua Ciel. Y lo tiene que hacer en un plazo de 10 días, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas, lo que obviamente no fue para nada del agrado de Morales López.

El funcionario lo interpretó como una abierta invasión a su capacidad de mando y decisión dentro del organismo que preside, o sea de la Conagua. Pero más allá de la lucha de egos que pudiera ocasionar, sí pone en evidencia un hecho contundente: no hay ningún interés real de la Conagua de hacer efectivos los compromisos del Plan Nacional Hídrico.

Sobre todo, en el acaparamiento mercantilista que lleva a cabo la industria embotelladora de agua; a ver qué encuentra la Conagua en las instalaciones de Coca-Cola Femsa, de José Antonio Fernández Carbajal.

Particularmente, qué acciones habría para proteger los derechos de acceso al agua de los centros poblacionales en contra de la depredación incontrolada del vital líquido. José Antonio Fernández Carbajal. (Créditos: El Heraldo de México)

UNOS AUTOEXILIADOS POLÍTICOS y otros ahuyentados por las políticas implantadas por los gobiernos de la 4T, el hecho es que desde hace siete años la migración de mexicanos a España ha crecido significativamente. Ahí en Madrid están los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, más recientemente, de Irlanda y Reino Unido, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett. ¿Empresarios?, Carlos Fernández y María Asunción Aramburuzabala, de Grupo Modelo; Joaquín Vargas Guajardo, de MVS Comunicaciones; Juan Armando Hinojosa, de HIGA; Abelardo Morales Purón, ex Vitro y OBSA; Rodrigo Lebois, de Unifin; Luis y Mauricio Amodío, y Tomás Ruiz, de Caabsa; José Miguel Bejos, de Mota-Engil; el litigante, Juan Collado, y el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. De hecho, a este último le ha dado por organizar todos los jueves, o sea hoy, tertulias que están abiertas a los mexicanos avecindados en la Madre Patria. Si usted anda por allá y le interesa asistir, son en la famosa marisquería asturiana “La Máquina Original”. Francisco Gil Díaz. (Créditos: El Heraldo de México)

HABLANDO DE ESPAÑA, dicen que el que anda preocupado y operando a todo lo que da para poner pies en polvorosa es el diputado morenista Pedro Haces. El dueño de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) buscó infructuosamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum le concediera la embajada de Quirino Ordaz en España, cosa que le negaron. Buscó el apoyo de su amigo, el diputado Ricardo Monreal, para que le dieran el consulado de Madrid y tampoco. Lo que se dice es que ambos cayeron de la gracia de Palacio Nacional y perderán más temprano que tarde la inmunidad. El panorama para el empresario taurino, socio de la Plaza de Toros Las Ventas de Madrid, se torna más complicado, porque durante la campaña presidencial de Estados Unidos apoyó abiertamente a Kamala Harris con contingentes de inmigrantes de CATEM USA, muchos de ellos indocumentados. Pedro Haces. (Créditos: El Heraldo de México)

PUES CON LA novedad de que por consenso de una mayoría de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se mantendrá en los siguientes meses al frente del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, aunque sea como encargado del despacho, Jaime Gutiérrez Vidal, quien se venía desempeñando hasta hace un mes como Vocal Administrativo. Los actuales consejeros prefieren esperar a que este tipo de nombramientos se concreten tras la elección judicial, en especial por el interés que han mostrado en ese cargo los grupos de abogados cercanos a la ministra presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Jaime Gutiérrez Vidal. (Créditos: El Heraldo de México)

AL QUE YA se le terminaron los pretextos para no pagarle a sus acreedores es a Gustavo Tomé, dueño del Fibra Plus. A este empresario que le gusta desarrollar con dinero de otros, ya le quitaron el control de una de sus sociedades. Se trata de Capital Fund, el vehículo que utilizó para desarrollar City Santa Fe. Resulta que después de un litigio ante tribunales de la CDMX, sus prestamistas se hicieron del control de la sociedad y ya tienen acceso a las cuentas bancarias de donde dispuso dinero para otros proyectos empresariales y personales, por lo que se vienen denuncias y embargos que afectarán sus otros desarrollos. Los que le pensaban invertir a su Fibra deberán poner sus barbas a remojar, como diría el antiguo refrán. Gustavo Tomé. (Créditos: El Heraldo de México)

AYER HUBO CONSEJO en el Infonavit, que encabeza Octavio Romero. Quedó constituida oficialmente la filial Infonavit Constructor, que sería dirigida por César Buenrostro Moreno. También ayer se confirmó el relevo que le adelanté en Birmex: Iván Olmos Cansino dejó la dirección general. En su lugar está llegando Carlos Ulloa. No hay cambios ni en el IMSS, ni en el IMSS-Bienestar. Por el momento, se mantienen Zoé Robledo y Alejandro Svarch, respectivamente.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL