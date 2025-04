¿De qué murió Lupita Torrentera, el último gran amor de Pedro Infante?

Este viernes 25 de abril, el mundo del espectáculo mexicano despertó con el anuncio del fallecimiento de la actriz Lupita Torrentera, quien fue la última pareja y gran amor de Pedro Infante.

Ante la intempestiva noticia, ha sido Lupita Infante, hija de los famosos, quien en entrevista con el programa De Primera Mano informó sobre la causa que provocó el deceso de la también actriz, además de contar cómo fueron sus momentos antes de partir y lo que sucederá con su legado.

“No saben que… Tan difícil… Hasta ahorita no he podido aceptar que ya mi mamá no está, pero le doy gracias a Dios que nos dejó tres años cuidarla a los cuatro hermanos que quedamos. Aquí está Lucero, Eva y León está dentro, León Michel, porque si se acuerdan que fuimos tres Infantes, que ya nada más quedo yo, y tres Michel”, explicó la figura pública.

¿De qué murió Lupita Torrentera, esposa de Pedro Infante?

“Fue una cosa muy extraña, porque fíjate que se fue, nunca sufrió. Nunca le dolió nada, estuvo en un lugar maravilloso con una doctora que mis respetos y con nosotros cuatro aventarnos todo (…) Todos nos dedicamos, con enfermeras y con todo, pero a cuidarla como locos porque, es para nosotros horrible, pero no me ha caído el 20”, agregó.

Ella fue el último gran amor de Pedro Infante. Foto: Agencia México

Sobre la causa y fecha exacta de la muerte de Torrentera, Lupita relató: “Ella su problema fue que se le bajaron todos los niveles, sal, potasio (…). Y ella a nosotros nos dijo: ‘Yo ya no quiero ningún hospital. Yo los quiero disfrutar a ustedes, no me siento mal’ (…). [Tenía] tres [años] de enferma mi mamá, de una caída que no se rompió nada, pero de esa caída, ella ya no se pudo recuperar”.

“No nos dio lata. Fue un ángel con nosotros. Ella murió a las 10:20, ¿10:22? Lucero (…) Estábamos las tres hermanas, y ella se quedó. Acabamos de entrar a la casa cuando me habla y me dice: ‘Lupis ya descansó’. Pero las tres abrazadas, estaba diciéndole: ‘Vete tranquila, ya no te preocupes por nosotras, te amamos, te adoramos’. Entonces, tenemos una satisfacción tan grande porque no hubo un llanto, no lloraba, no se quejaba”, añadió.

Con respecto al testamento, la también descendiente de Pedro Infante señaló: “Todo en orden. Tengo quintuplicadas las actas normales, sus tarjetas, sus cosas, todo, me dijo: ‘esto es así, esto es así’. Escribía mucho. ‘Evita, que es la más chiquita, pues quiero que a Evita le dejes lo que yo he juntado, lo que yo tengo, lo que yo hago, porque es la más chiquita’”.

En la emisión de espectáculos informaron que luego del último adiós que se le dará en una afamada agencia funeraria, los hijos de Lupita Torrentera están considerando depositar sus cenizas en un lugar dedicado a la danza, dado que ella era actriz y bailarina, y le gustaba mucho esa parte del arte. Aunque esto aún no es algo confirmado al cien por ciento.