¡Calmantes montes!, nos dice la 4t. O bien, como lo dijo Marcelo: calmados todos. ¡Qué lástima que Donald Trump no lo escuche! y que los dichos del secretario tampoco impacten en los pronósticos de la OCDE -y de calificadoras como Fitch Ratings- sobre el próximo NO crecimiento de nuestro país…

Pero no cunda el pánico, al fin que Gerardo Esquivel, doctorado en Harvard, exintegrante del Banco de México, sostuvo en X que “para evitar caer en el alarmismo: lo que la OECD prevé es que el PIB de México caería un 1.3% en este año solo si se dan los aranceles generalizados. En cambio, si continuara el escenario actual de exención a bienes bajo el TMEC, la economía crecería en 0.1%. Es malo, pero no tanto”.

¿Entonces respiramos tranquilos? Estamos por entrar a una recesión económica, el país apenas y se mueve, pero el Dr. Esquivel nos dice que no es para tanto... Sí, el mismo que fustigaba a los malditos neoliberales porque apenas crecíamos al 2% o 2.5% anual. ¿Cómo es que el crecimiento del 2% es criticable y el del 0.1% resulta malo, pero no tanto?… Admitir el estancamiento, el nulo crecimiento, el golpe a la inversión y al empleo y decir que no caigamos en el alarmismo resulta inverosímil. Pero bueno, que nos avise cuándo sí debemos alarmarnos.

Con la pena, pero de la popularidad de la presidenta Sheinbaum y de las zalamerías que le profiere el copetudo señor anaranjado no se come. Sin inversión, no hay crecimiento y sin crecimiento no hay trabajo y sin trabajo ya sabemos la larga retahíla de problemas que surgen y crecen exponencialmente.

Cierto, no solo México tendrá un fuerte descontón si se dan los aranceles. Nuestro país junto con Canadá serán los más golpeados por las políticas de Trump, pero no las únicas naciones. El mismo Estados Unidos tendrá que afrontar una desaceleración económica, acompañada de la incertidumbre generada por su presidencialísimo naranja.

Mas el problema para México no solo radica en ser uno de los países más golpeados económicamente hablando, es que ¡ya traíamos un descenso en el crecimiento a partir del segundo semestre del año pasado! Mismo antes de que Trump ganara las elecciones. Así que las señales de alarma debieron no solo encenderse sino difundirse desde el propio oficialismo a partir del 2018 y durante todo el sexenio anterior. El crecimiento económico sexenal fue mediocre. En seis años el PIB solo creció un 5% (2018 vs. 2024)…

En el mismo periodo, el PIB de otros países creció a tasas mucho mayores. El de Estados Unidos en un 15%; el de Brasil un 12%; el de Perú un 9%; el de Canadá el 8%. Si esta información se viera en gráficas, el descenso de México inicia en el 2019, antes de que se diera el impacto económico de la pandemia a nivel mundial.

La política económica de López Obrador, su “humanismo mexicano” y la “economía moral” resultan palabrería hueca repetida hasta el día de hoy en las mañaneras. En el sexenio pasado tuvimos el menor crecimiento económico para un sexenio y la mayor inflación de este siglo.

Lejos está la crítica obradorista al crecimiento del 2% anual. Antes de las elecciones del 2018 se prometía un crecimiento anual del 6%. En seis años solo lograron el 5%... Los políticos cambian los parámetros, empezando por los económicos, dependiendo si están en el poder o son la oposición.

Así, un crecimiento del 0.1% sirve para lo que sirve (decir que es malo, pero no tanto) y no sirve para lo que no sirve (todo lo importante en el ámbito económico). Las condiciones locales en lugar de incentivar la inversión, logran que esta sea escasa o nula, lo que impacta en un muy bajo crecimiento laboral sin olvidar la incertidumbre generada por la reforma jurídica, un Estado de Derecho maltrecho y la violencia que no cesa. México entrará en recesión técnica durante 2025, dicen las calificadoras, pero Claudia Sheinbaum tiene otros datos: “piensan que nosotros nos vamos a quedar sin hacer nada”. En otras palabras, un no nos preocupemos, “no es tan malo”.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ