Gala Montes respondería a la polémica de su mamá con canción de Los Tigres del Norte

Gala Montes sigue dentro de la polémica y ahora se debe a una entrevista que realizó su mamá Crista Montes con Adrián Marcelo, uno de los personajes más controversiales de “La Casa de los Famosos México”, con quien la actriz y cantante tuvo importantes roses y discusiones cuando ambos participaron en el reality show.

Pero ahora que Gala Montes se encuentra de vacaciones en Europa y tras darse a conocer el encuentro de su madre Crista Montes con Adrián Marcelo, la celebridad hizo una publicación en donde además de mostrar sus fotografías desde Ámsterdam lo acompañó con una canción de Los Tigres del Norte.

La canción que Gala Montes eligió para acompañar la serie de imágenes que subió a su cuenta en Instagram fue “Ni parientes somos” de Los Tigres del Norte, una de las letras más polémicas de los “Jefes de jefes” y que según los seguidores de la actriz podría ser la respuesta a la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo.

“Es cierto q me duele q me dejes pero como otras veces ya se me pasará”, fue la frase de la canción “Ni parientes somos” que tomó Gala Montes para escribir en la descripción de su publicación.

La entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Crista, mamá de Gala Montes y que ya está generando especulaciones sobre los temas que van a tratar, ya que son dos personas con las que la actriz no tiene una buena relación, el resultado de su encuentro se estrenará el próximo domingo 23 de marzo a las 19:00 horas en el canal de YouTube del creador de contenido.

No cabe duda que me llevo una SORPRESA , el Sr Adrián Marcelo , en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón existe, el Sr es un caballero, el y su equipo me trataron súper bien maravilló anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más …gracias me llevo un gran sabor de boca.

@adrianmarcelo10”, escribió Crista Montes en una foto con el comediante.