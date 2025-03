China, BYD y el espionaje industrial en México

Fue el 18 de junio de 2024 cuando, en exclusiva, el director general de BYD México, Jorge Vallejo, me reveló en entrevista que la fábrica que construiría esa empresa china en nuestro país implicaría una inversión de Dlls. $1 mil millones, y que a más tardar en septiembre pasado se decidiría en qué estado se ubicaría. Vallejo dijo que la planta estaría integrada verticalmente, fabricando todo, excepto neumáticos y cristales.

Pero el tiempo pasó y el anuncio de la ubicación final no se realizó. De hecho, el equipo económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, notoriamente el ex secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó en diferentes tribunas que México mantiene un déficit comercial con China y que no existen plantas automotrices de inversión china en nuestro territorio, argumentos que fueron subrayados cuando Donald Trump y su equipo comentaron que en nuestro país se fabricaban autos con ese origen.

Ante la andanada de acciones anti chinas que se empezaron a manifestar desde aquí, el país asiático retiró al Embajador Zhang Run del cargo en México en diciembre pasado. Run se despidió con un artículo en La Jornada donde subrayó que duró menos de dos años en el cargo (algo inusual para un embajador). Luego fue nombrado director general del departamento de Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. A la fecha no hay embajador chino aquí, pero sí un encargado de negocios: Zhu Jian.

Ahora se sabe el nuevo movimiento de China respecto a México: demorar la aprobación de la construcción de la planta de BYD en nuestro país, de acuerdo con lo que reveló el Financial Times ayer, que dijo que dos fuentes le confirmaron la información. Lo más interesante, sin embargo, es la razón que cita el diario: “debido a preocupaciones de que la tecnología de vehículos inteligentes desarrollada por la mayor empresa automotriz de China pueda filtrarse por la frontera hacia Estados Unidos”. Zoc.

México, a decir del artículo de FT, es percibido como un país inseguro para preservar la propiedad industrial: “Las autoridades [chinas] temen que México obtenga acceso irrestricto a la tecnología y al knowhow avanzado de BYD […] La mayor preocupación del ministerio de comercio es la cercanía de México respecto a Estados Unidos”. Así que quien tenga oídos para oír, que oiga.



AT&T

La empresa de telecomunicaciones que encabeza Mónica Aspe será patrocinador oficial del Estadio GNP Seguros para el periodo 2025-2028. El acuerdo implica tener presencia de marca, asientos en zonas preferentes, activaciones y experiencias premium. La lista de patrocinios bajo la tutela de Fabiana Porta, la vicepresidenta de la empresa, se alarga. Incluye también a la Selección Nacional y a las Águilas del América, entre otros.

