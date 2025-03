"Yo solo quiero a mi hijo", madre buscadora intenta entrar a la fuerza a Rancho de Izaguirre

En medio de sollozos y exigencias, numerosos colectivos de madres buscadoras ingresaron a la fuerza a la cerca colocada en el Rancho de Izaguirre, en Teuchitlán. Los hechos tuvieron lugar tras el acceso que estaba a punto de dar la Fiscalía General de la República (FGR) al predio donde se cree existe un crematorio clandestino, debido al hallazgo de más de 200 prendas y zapatos de supuestos jóvenes que fueron reclutados por el crimen organizado.

El caso ha conmocionado a medios de comunicación y plataformas digitales por lo inédito del hallazgo, el cual sugiere una omisión por parte de las autoridades de Jalisco, según mencionó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Además, mencionó que la FGR solicitó "en calidad de urgente" atraer el caso, luego de que se entregaran todos los expedientes del caso.

Medios de comunicación pudieron acceder al predio junto a las madres buscadoras, donde se pudieron obtener declaraciones de los familiares, quienes han conmovido a todo el país por su labor a la hora de continuar la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Varios de los colectivos se trasladaron al Rancho de Izaguirre por sus propios medios, con el fin de ingresar al predio de Teuchitlán y poder obtener evidencia relevante sobre los miles de desaparecidos.

Una de las madres captó la atención de los medios de comunicación por sus insistentes sollozos y exclamaciones en torno a la búsqueda de su hijo, por lo que reporteros se aproximaron a ella. Durante la entrevista, la madre exigió una pronta respuesta por parte de las autoridades y continuó con sus exclamaciones a lo largo dela caminata.

"Hijo, escucha, tu madre está en la lucha, hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Yo lo único que quiero saber es de mi hijo, yo no busco culpables, ¿por qué nos hacen esto?, ¿por qué no nos dejan entrar?, ¿y si queremos encontrar algo? el tiempo que nos dan no es suficiente, porque estamos muertos en vida, lo que queremos es encontrar algo".