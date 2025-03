Mirra Andreeva: La nueva sensación del tenis mundial

Con tan solo 17 años, la tenista rusa Mirra Andreeva se ha convertido en una de las principales protagonistas de la WTA. Es apenas marzo y ya tiene dos títulos WTA 1000: se coronó en Dubái y recientemente en el Masters de Indian Wells. Es la número seis del ranking mundial, viene con todo y actualmente es la que mejor performance está demostrando en la superficie. No está en discusión. Vienen grandes torneos por delante y todavía hay tres Grand Slams por disputar. ¡Ojito, que este puede ser un gran año para Mirra!



Desde el año pasado, Andreeva ha tenido un crecimiento muy grande. Con apenas 16 años, ya daba avisos con puntos y con buenas actuaciones de lo que se podía ir convirtiendo si se llevaba un buen proceso. En 2024 mostró un rendimiento muy destacado para su edad, a tal grado de llegar a las semifinales de Roland Garros. Ganar el Challenger de Iasi fue algo importante para ir tomando confianza. Le sirvió mucho estar en los mejores torneos para ganar experiencia y, con la ayuda de su entrenadora, la extenista Conchita Martínez, fueron tomando nota para capitalizar lo aprendido.



Este 2025 inició sorprendiendo a todos al ganar el Dubai Championships en febrero con un enorme nivel. Se convirtió en la jugadora más joven en ganar un WTA 1000 desde la creación del formato en 2009. Cuando creíamos que ese ya era un gran paso, la semana pasada conquistó el Masters de Indian Wells. Literalmente dominó el torneo de inicio a fin, ganándole a las mejores tenistas del circuito. En octavos de final se impuso a Elena Rybakina (n.º 8), en cuartos de final a Elina Svitolina (n.º 22), en semifinales a Iga Swiatek (n.º 2) y en la final a Aryna Sabalenka (n.º 1). Andreeva se unió a Steffi Graf y Serena Williams como las únicas tenistas en derrotar a la n.º 1 y n.º 2 en un mismo torneo antes de los 18 años. Hay que darse cuenta de los nombres con los que está compartiendo algunas estadísticas. ¡Es una locura total!



Mirra comentó que, antes de enfrentarse en la final de Indian Wells a Aryna Sabalenka, se inspiró en las palabras de uno de los mejores deportistas de la historia, LeBron James. “Estaba escuchando la entrevista de LeBron James y decía: ‘Aunque no juegues al 100% o aunque no sientas que estás al 100% físicamente, voy a elegir estar al 100% mentalmente’. Y dijo que eso es lo que nos hace campeones, así que intenté hacer lo mismo”. A lo que el basquetbolista le respondió inmediatamente: “¡Felicidades! Me alegra haber ayudado, pero, sinceramente, lo lograste tú. Todo tu esfuerzo, motivación y dedicación a tu deporte”.



Mirra demuestra que ella no solo se prepara para estar en el mejor nivel físicamente, sino también mentalmente. Precisamente esa es la gran clave para un deporte tan complicado como el tenis, donde un solo punto puede dañar toda la concentración que tenías.



Algunas de las figuras más emblemáticas del deporte ya se están pronunciando sobre lo mostrado por la rusa. Es el caso del extenista Andy Roddick, quien dijo: “Será número uno del mundo. Tiene un motor de élite, crea el suficiente ritmo y hace cosas que nadie hace”.



El estilo de juego de Andreeva es muy atractivo: tiene un servicio impresionante, cuenta con una gran defensa, no para de correr y llegar a las pelotas. Además, cuando puede, es muy agresiva y saca mucho provecho de la potencia que tiene en el brazo derecho.



Es cierto que aún no tiene un Grand Slam, pero créanme: es cuestión de tiempo para que Mirra lo levante. No tengan duda alguna de que se va a unir a la pelea con Swiatek y Sabalenka por el número uno del mundo.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

