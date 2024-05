De ataques políticos y datos

Un acta de la Corte del Distrito Sur de NY sobre las acusaciones contra tres personas recorrió el martes los corrillos políticos como reguero de pólvora. El primero se llama Mario Delgado.

El documento refleja los trabajos de un Gran Jurado, una fórmula de investigación usada para algunos casos en EU, y aborda acusaciones sobre tráfico de drogas y conspiración para vender al menos 100 g de Fentanilo y Oxycodona.

La expectación que causó el acta se debe a que apenas el domingo Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora afirmó que hay una investigación estadounidense contra Delgado por su presunta participación en el contrabando de combustible sustraído a Pemex, en asociación con Sergio Carmona, el rey del huachicol y asesinado en Tamaulipas en 2020. Delgado rechazó la denuncia y demandó que Gálvez presente pruebas.

El texto circulado el martes no tenía una fecha específica; una búsqueda de El Heraldo de México encontró que corresponde a un caso reportado el 19 de noviembre de 2019. Esto no quiere decir que no pueda haber una investigación contra Delgado

–de Morena–, pero sería necesario que los documentos correspondientes fueran presentados y no se trate de un caso de homonimia.

El acta salió de la Corte del Distrito Sur de NY, considerada como una de las más importantes de EU. "La Oficina está a la vanguardia de muchas áreas importantes de la aplicación del derecho penal, incluido el terrorismo, los delitos administrativos y cibernéticos, el fraude hipotecario, la corrupción pública, la violencia de pandillas, el crimen organizado y el tráfico internacional de narcóticos", indica.

De hecho, es ahí donde se han llevado las acusaciones contra Joaquín Chapo Guzmán y una larga lista de personalidades políticas y financieras de Estados Unidos y otros países.

Con todo, la confirmación de que fue un caso de homonimia no elimina la sospecha y hace imperativo que los denunciantes respalden sus palabras con documentos. Y que el denunciado vaya más allá del "yo no fuí".

La rapidez con que se redistribuyó el documento –y luego fue aclarado–, es un indicador de la no tan positiva pasión que provoca la elección del próximo 2 de junio. Las partes en competencia parecen ansiosas de hallar información negativa respecto a sus adversarios y hay muchos dispuestos a creer lo peor de aquellos "enemigos".

Nadie espera que una campaña electoral sea 100 por ciento limpia o libre de ataques personales. Pero lo cierto es que parece haber más descalificaciones y medias verdades que propuestas.

Y muchos desearíamos que dejaran de lanzar acusaciones de "traición a la patria" como si el pronunciante fuera la patria en persona.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE

