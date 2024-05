Cómo poner en riesgo una candidatura

En el equipo de campaña de Santiago Taboada se encendieron los focos color ámbar en el cierre del proceso electoral de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, al grado tal que los “estrategas” de comunicación tuvieron que activar un botón de emergencia para tratar de contener el daño provocado por la propuesta del Partido Acción Nacional para aplicar una tarifa diferenciada.

Los grupos de WhatsApp de panistas, priistas y perredistas no dejaron de timbrar desde la mañana de ayer para que entre sus contactos compartieran un post con el rostro sonriente del “güero"” donde se comunica que el servicio del Metro se queda en 5 pesos y que el acceso será gratis para los jóvenes estudiantes de 15 a 25 años, así como para médicos, enfermeras, policías y “personas con discapacidad”.

¡Vaya, vaya! Nada más contradictorio a lo que dijo su coordinador de campaña y coordinador del partido en el Congreso local, Federico Döring, quien en entrevista nos dijo el fin de semana que los estudiantes que hicieran recorridos de más de 10 estaciones iban a pagar normal y que en el caso de nueve estaciones para abajo iban a reducir la tarifa sin saber explicar cuánto dinero terminaría captando así el Sistema de Transporte Colectivo y a cuánto aumentaría el subsidio en caso de ser ese el fiel proyecto.

Cuántas mentiras y contradicciones en una misma historia. No, si no cabe duda que cuando se quiere dar atole con el dedo a los gobernados pasa lo que a Döring y a Taboada. Quien sabe qué terminará haciéndole más daño a la candidatura del ex alcalde de Benito Juárez, si el aprovechamiento de Morena para exhibir a los panistas o las mentiras de ambos que chocan entre sí. A ver si no termina contándole el resultado al candidato opositor porque de que están inquietos y nerviosos en su cuarto de guerra esa es la única verdad en la historia de la “tarifa diferenciada del Metro”.

Este es un ejemplo de exceso de confianza y de que cuando fallan los publicistas se puede perder la candidatura en los últimos minutos. Más cuando se habla de una disputa electoral que cualquier resultado que se diera no debería sorprender porque nunca la oposición en 27 años llegaba con ciertas posibilidades de triunfo. Se trata de una experiencia que deberán analizar las nuevas generaciones de consultores políticos del país.

¿El Alcalde Prófugo de Guadalupe, Zacatecas, pide el voto?

Como la Ley de Herodes. Resulta que el alcalde asesino de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez, hace campaña desde su escondite. Fue desaforado el 20 de abril de 2023 por asesinar al amante de su esposa y está prófugo, pero su secretario particular Pepe Saldívar busca la reelección.

Todo el equipo político del Alcalde Prófugo está en la planilla. Es un descaro. El gobierno del Alcalde asesino quiere seguir gobernando. Parece la Ley de Herodes.

UPPERCUT: Dimos cuenta ayer de la gran guerra que se vive en la alcaldía Cuauhtémoc y no necesariamente entre opositores de partidos. Bueno, pues ante la amenaza de Sandra Cuevas de revelar cómo operó electoralmente Ricardo Monreal en 2023, se buscó un puente de diálogo para impedir que hable la alcaldesa con licencia. ¿Tan mal se portó el senador con su partido?

