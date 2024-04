Propone… la misma república enferma

Ni estamos como Dinamarca ni, con la propuesta de Claudia Sheinbaum, nos acercaríamos a ser en materia de salud como esa nación. La candidata del oficialismo dio a conocer su programa ‘República Sana’, pero conforme a lo que propone en la misma pareciera que seguiremos en la fase de ‘república enferma’. La Secretaría de Salud seguirá siendo la responsable de la normatividad, regulación y prevención; el IMSS seguirá dando atención a quienes tienen seguridad social; y el IMSS Bienestar a quienes no la tienen (algo así como 50 millones de habitantes). CONEVAL señala que en poco menos de un sexenio, las personas sin acceso a los servicios de salud se duplicaron, pasando de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022. Esto es, 30.3 millones de personas que solían tener acceso a los servicios de salud, dejaron de tenerlo.



BIRMEX será el responsable de la compra consolidada, almacenamiento y distribución de medicamentos. Sí, como se supone es hoy con la bodega gigante, también llamada Farmacia del Bienestar…



Sin hacer referencia al fracaso cuatroteísta que significó el INSABI, la República Sana busca reforzar el IMSS Bienestar. Y en ese tenor, lo que se vuelve urgente es mejorar y ampliar la infraestructura hospitalaria y de atención de primer nivel. Sheinbaum plantea promover la medicina preventiva, dar una atención a los recién nacidos durante sus primeros mil días de vida (son casi tres años, no los mil años que dijo Clara Brugada) y un apoyo a las personas que cuidan a enfermos.

Lo importante de lo presentado son los “cómos” lograrlo y máxime cuando el sistema de salud en el país se encuentra más cerca de Gambia que de Dinamarca. Cierto, en una campaña electoral es difícil explicitar todo, pero se deben mencionar al menos los mínimos: qué hacer, cómo hacerlo, con cuánto hacerlo. ¿Para cuándo dicha explicación?



Lo mismo para el IMSS. Si bien esa institución funciona bajo la lógica de la responsabilidad tripartita (gobierno, trabajadores y empresarios), lo cierto es que se debe tener mucho cuidado de no empantanar al IMSS con el IMSS Bienestar. Es una cuestión tan simple y tan compleja como cuentas (servicios) claras y separadas. De otra forma, ambas estructuras colapsarán (¿o esa es la idea?).



BIRMEX pasó de producir vacunas de alta calidad a precios competitivos —una verdadera fortaleza— a convertirse en un administrador de la mega farmacia. Esta, ahora se sabe, presentó como inventario lo que provenía tanto del IMSS como del ISSSTE. ¿La mega farmacia terminará por comprarle al propio IMSS? La misma pregunta es válida con respecto a las farmacias que se localizan junto a los hospitales y clínicas y que usualmente proveen los medicamentos de las recetas. ¿Se propone que las farmacias privadas hagan esa labor?, ¿cómo se asegurarían los costos de las medicinas?



Se celebra que Sheinbaum plantee aumentar la producción de vacunas (aunque en realidad será retomar la producción, pues hoy BIRMEX NO produce vacunas). Es un área fundamental que sencillamente se ha hecho de lado en la actual administración. Pero se requiere mayor información sobre la propuesta que hace la candidata de ‘Sigamos Haciendo Historia’ para poder analizar su viabilidad. De otra manera estaremos ante una propuesta de fugas financieras y posibles amiguismos….



La ‘república enferma’ requiere aliviarse lo más pronto posible. Si bien será complicado levantar un gigante con las características que tiene el sistema de salud en México, ello no es imposible.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL