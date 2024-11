Una jornada más para que empiece el Play-in y la Liguilla de la Liga MX

Este fin de semana se juega la última jornada del Apertura 2024 de la Liga MX. Ya hay algunos equipos clasificados de manera directa a la Liguilla y otros que buscan con todo su pase directo en la fecha 17 para evitar disputar la fase de Play-in. A lo largo del torneo, la competición es normalmente muy cuestionada, pero es innegable que en la recta final hay una expectativa creciente entre los aficionados.

Hay que recordar que los equipos del primer al sexto puesto entran a la fiesta grande de manera directa, y que del séptimo al décimo se disputan la fase de repechaje. Actualmente, Cruz Azul, Tigres, Toluca, Pumas, Monterrey y América estarían accediendo a la Liguilla, mientras que San Luis, Tijuana, Chivas y Atlas se jugarían los dos boletos restantes. Sin embargo, algunas posiciones podrían aún moverse en la última fecha.

A lo largo de la temporada, hemos visto clubes que han jugado muy bien, y varios conjuntos se han sumado a ese nivel en las jornadas recientes. Sin embargo, el equipo que se ha llevado de calle el campeonato ha sido el Cruz Azul.

La máquina de Martín Anselmi ha estado intratable desde el inicio de la temporada, si no es que desde el año pasado. Hablando específicamente de esta campaña, no tiene nombre lo que están haciendo: suman 13 victorias, dos empates y una derrota, alcanzando 41 puntos. Por si fuera poco, tienen la mejor efectividad en las principales ligas del continente, con un 89 %. Pero eso no lo es todo; este plantel juega realmente hermoso. Es un deleite verlos jugar cada partido, se entienden con los ojos cerrados, y la afición cementera abarrota el Estadio Ciudad de los Deportes cada fecha. Precisamente ahí cerrarán la fase regular este sábado contra Tigres, en un partido que tiene todos los ingredientes para ser un juegazo.

Los Pumas visitan a Mazatlán con el objetivo de sacar los tres puntos y asegurar su boleto a la fiesta grande, mientras que el cuadro cañonero tratará de cerrar de manera decorosa el año, en una temporada que pasó sin pena ni gloria.

Las Chivas rayadas del Guadalajara reciben a San Luis. En este choque, ambas escuadras se jugarán el todo por el todo para obtener un lugar en la Liguilla; cualquier victoria aseguraría su puesto entre los primeros seis lugares. El Rebaño tuvo un torneo regular con muchas altas y bajas, sin poder afianzarse, pero ahora es cuando deben demostrar su nivel.

Un equipo que viene mejorando un poco en su rendimiento es el América, que se enfrenta al sublíder Toluca en el Nemesio Díez. Este es otro juego que sacará chispas: las Águilas buscan una victoria sí o sí para amarrar su pase a la Liguilla de manera directa. Por otro lado, los Diablos Rojos hicieron un gran torneo y querrán terminar la campaña con una victoria ante su gente.

El Play-in inicia hasta el 20 de noviembre, y la Liguilla arrancaría el 27 de este mismo mes. Es increíble que haya tanto tiempo de espera entre el cierre de la fase regular y el inicio de la fiesta grande; se pierde totalmente el ritmo en un momento crucial de la campaña.

Es entendible que se deba a una fecha FIFA, pero la liga debería adecuar el calendario para que no interfiera justo en un instante tan determinante. Pero bueno, son cosas que suceden en nuestro balompié.

En fin, no cabe duda de que viene la parte más interesante de la temporada. Hay varios equipos que tienen un vestidor de primer nivel para pelear el campeonato; es ir con todo o irse a casa. Veremos un ambiente espectacular en los estadios y nos espera el mejor espectáculo en la cancha. Eso es lo que define a la Liguilla del futbol mexicano.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ