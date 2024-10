Chivas debe olvidarse de técnicos extranjeros

El foco de este fin de semana en el futbol mexicano se va con la salida de Fernando Gago con lo mercenario y mentiroso que resultó ser el argentino que le tuvo tan poco respeto al futbol mexicano, y a una institución como las Chivas, que deberían tener una reacción para futuro.

Y es que en Guadalajara, Amaury Vergara y demás personas que toman las decisiones de este equipo, se deberían dejar de contratar extranjeros para dirigir al equipo tanto en el escritorio como en la cancha.

Porque ha quedado claro que los personajes que vienen de afuera, les importa menos de un kilo de pepinos la historia de un club como las Chivas y se les hace tan fácil pisotear a esta institución como lo han hecho Fernando Hierro, y ahora, Gago.

Así como en el Guadalajara existe esta política o costumbre de solamente jugar con mexicanos, deberían aplicar lo mismo con los directivos y con los entrenadores.

Porque estoy seguro que más allá de lo que digan algunos personajes que siempre quieren vender espejitos, no existe ningún mexicano, directivo o técnico, que no quiera estar en Chivas, pero, sobre todo, no existe ninguno que le hiciera una jugarreta como las que ha sufrido este equipo en los últimos años con los foráneos.

Y no es xenofobia ni ninguna de esas payasadas que ahora se agarran para impedir que haya una crítica. Es una realidad, que el extranjero no le toma valor a la institución de Guadalajara, porque le da lo mismo, porque no le interesa su historia y sólo viene por los dólares de Amaury, no por el proyecto, no por la institución, aunque en sus presentaciones hablen muy bonito y quieran hacernos creer que conocen todo del equipo.

Es cierto, el último técnico campeón con Chivas fue un argentino, Matías Almeyda, quien es muy querido y recordado, pero hoy por hoy, Chivas debe endurecer sus políticas de contratación para evitar a los charlatanes y mentirosos, que son capaces justamente de eso, de mentirles en la cara, con un descaro vil y despiadado, para después dejarlos botados como si fueran un trapo.

Resulta impensable que el propio Fernando Gago pudiera hacer eso a Boca Juniors. En su vida dejaría a los Xeneizes por irse a otro equipo que no fuera la selección de su país. ¿Por qué? Porque sabe y entiende bien lo que es Boca, porque es un histórico de Argentina y los históricos se respetan, algo que este hombre no hizo con las Chivas, que no son víctimas ni mucho menos, pero que sí pueden impedir que les vuelvan a ver la cara cerrándole las puertas a estos hombres que vienen de afuera a “enseñarnos” métodos europeos, métodos de la mentira y ambición.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

