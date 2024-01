Leonor, la futura reina, sí es hija del Rey Felipe

EL ADN SALIÓ POSITIVO, LEONOR, LA FUTURA REINA, ES HIJA DEL REY. FELIPE SÍ ES EL PADRE, NO QUEDA NINGUNA DUDA

A raíz de que el ex cuñado de la Reina de España, Jaime del Burgo, publicó en noviembre su libro; "Letizia y yo" donde dice que fue amante de la actual reina durante años, Letizia rebasó hasta los escándalos del Príncipe Andrés de Inglaterra de pederastia, Letizia acabó con todo el cuadro, con la escenografía, es más acabó destruyendo el teatro.

El ex amante asegura: “No recibí ni un peso por contar mi verdad, escribí el libro para curarme yo y dar carpetazo, a lo mejor lo hice por venganza porque el que juega con fuego se quema”...

Tiene razón, pero lo que logró el cuñado exhibiendo a la Reina no es un fuego, es una hoguera. Es más, ni el volcán de Krakatoa en erupción hizo tanto daño como este libro.

A raíz de tamaño escándalo, los españoles llegaron a dudar sobre la paternidad del Rey Felipe con la futura reina Leonor, pero ya es seguro, el Rey es el único padre de la Princesa.

Lo que tiene atónitos a los españoles es por qué el Rey no corre a Letizia del Palacio, porque, incluso, cuando apareció en un escándalo el Rey Juan Carlos le quitaron la corona y lo desterraron. Nadie entiende por qué el Monarca no la hace a un lado y la manda con viento fresco muy lejos y se hace acompañar de su hija Leonor, la futura heredera, en los actos oficiales.

LA PREGUNTA QUE SE HACEN LOS ESPAÑOLES ES POR QUÉ FELIPE SIGUE TENIENDO A LETIZIA A SU LADO, AHORA QUE SU CUÑADO LE DIJO PÚBLICAMENTE CORNUDO EN EL LIBRO QUE PUBLICÓ DE SUS AMORÍOS CON LETIZIA

La pregunta que se hacen todos es: ¿Quién es Letizia para no recibir ningún castigo? ¿Por qué la siguen teniendo en su lugar de Reina?

Y si antes ya los Ibéricos le decían trepadora entre otras cosas, ¡ahora le dicen de todo pero en proporciones reales!

La única explicación por la que el Rey sigue presentándose en público con Letizia en eventos oficiales, después de enterarse que fue un cornudo, puede ser porque Felipe no quiere hacer ningún cambio en su vida matrimonial o al menos no públicamente en este momento, porque no quiere darle gusto a la gente que quiere que salga a la calle con cara de perro apaleado a dar explicaciones y está planeando su estrategia en solitario.

Por lo pronto, este es el chisme que va a durar todo el 2024, porque no cualquiera engaña a un Rey abierta y descaradamente como Letizia y menos con su propio cuñado.

DATO CURIOSO: CADA REY EN LAS BARAJAS TRADICIONALES REPRESENTA A UN REY DE LA HISTORIA MUNDIAL

Hablando de reyes, aquí un dato curioso: En los juegos de barajas tradicionales, cada carta del rey representa un rey de la historia mundial: El rey del corazón negro al Rey David, el rey de tréboles a Alejandro Magno, el rey de corazones rojos a CarloMagno y el rey de diamantes a Julio César.

POR SHANIK BERMAN

