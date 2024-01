Pirotecnia desde Palacio

No es la primera vez que sucede, pero hace rato no ocurría con tal intensidad. Tenía tiempo que no veíamos tantas pistas simultáneas alimentadas por el Presidente en Palacio Nacional.

Demasiados frentes abiertos llevan a tratar de generar igual número de distractores para encausar la atención pública hacia otro lado. Si los medios consignan la violencia que se recrudece lo mismo en Guerrero que en Chiapas, Veracruz, Tabasco o Guanajuato, el presidente López Obrador revive el caso Colosio.

No importa que Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato priista asesinado en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, pida darle vuelta a la página, indultar al asesino confeso, Mario Aburto Martínez, y perdonar “para sanar”, el Presidente se monta en el tema.

Más todavía, apunta ligas de Genaro García Luna con el caso. El caso Colosio siempre será taquillero. Más, cuando se acumulan los frentes, llueven acusaciones contra los hijos del Presidente, y se vulneran y exhiben datos privados e información personal de 263 periodistas que cubren o han cubierto la conferencia mañanera.

Y si eso no alcanza, el Presidente alista un paquete de reformas para entretener —y confundir— a la opinión pública debatiendo iniciativas que difícilmente avanzarán en el Congreso, pues al ser reformas constitucionales se requieren votos de la oposición para ser avaladas.

Pensiones, Poder Judicial, extinción de órganos autónomos, reforma electoral y varias más que, se pretende, sirvan también como eje rector de las campañas. La temporada electoral se acompaña de ruido, distractores y pirotecnia, mucha pirotecnia donde no importa tanto tener la razón, sino que se la den a uno. Parece que más importante que la verdad, es confundir y, claro, que le crean a uno.

OFF THE RECORD: El coordinador del PRD en cámara de diputados, Luis E. Cházaro se va pero no se va. Renunciará al sol azteca —lo anunciará esta mañana—, pero se quedaría en la alianza opositora, porque ya lo esperan con los brazos abiertos en el PRI, desde donde hace tiempo le lanzan guiños…

A propósito de movimientos, Alessandra Rojo de la Vega, que había amarrado la candidatura al Senado por CDMX, en el segundo lugar de la Fórmula (siglada por el PRD), ya no irá por un escaño, sino por la alcaldía Cuauhtémoc. En su lugar como aspirante a la Cámara alta va la perredista Verónica Juárez…

Santiago Taboada, candidato del PAN-PRI-PRD a la jefatura de gobierno ya reclutó coordinador de campaña: el diputado del PAN, Federico Döring, quien ha ganado varias elecciones en CDMX ya está encabezando su equipo…

Los discursos de ayer en la reapertura total de la Línea 12 del Metro son calca de los que escuchamos en su inauguración en octubre de 2012 y en la reapertura de octubre de 2015. A ver si la tercera es la vencida. Ojalá.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

