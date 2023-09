La casa de Xóchitl y el Surrealismo

La situación de la casa de Xochitl Gálvez en la Alcaldía Miguel Hidalgo ha tomado tintes surrealistas con la sorprendente acusación del exalcalde Víctor Hugo Romo contra Xóchitl Gálvez. En una extraña vuelta de los acontecimientos, Romo, quien fue conocido por ser uno de los alcaldes más cuestionados en la historia de la alcaldía, ha señalado a Gálvez por lo que él mismo fue acusado durante su mandato. Esta afirmación ha dejado perplejos a quienes residen en la alcaldía y han sido testigos de las controversias previas.

Este personaje (Romo), denunciado en múltiples ocasiones por desarrolladores locales, ha sido acusado de solicitar favores indebidos, llegando incluso al punto de pedir departamentos a cambio de la aprobación de permisos y autorizaciones en construcciones irregulares y proyectos inmobiliarios. El repentino cambio de Romo hacia la bandera de la decencia y la honestidad nos hace recordar las palabras de Salvador Dalí, quien alguna vez dijo que no volvería a México porque no podría soportar estar en un lugar más surrealista que sus propias pinturas. En un video reciente, Romo afirmó que Gálvez permitió una construcción defectuosa en su residencia y que la adquirió a un precio reducido gracias a influencias indebidas, calificándolo como un caso de "tráfico de influencias". Estoy seguro le comenzó a salir sangre por la boca al morderse la lengua.

Morena, el partido en el poder, ha respondido exigiendo la clausura inmediata del lugar y, en caso de irregularidades graves, la demolición de la residencia de Gálvez, lo que es ilegal, ya que la sanción por dicha irregularidad no es la demolición, sino una sanción administrativa al constructor no al comprador, estos personajes creen la que la ley se escribe después del acto y no al revés, creen que las sanciones se imponen por creatividad y no basadas en derecho positivo.

El actual alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha recordado de manera endeble, que tanto la casa como el desarrollo inmobiliario en la colonia Reforma Social fueron construidos durante la gestión de Víctor Hugo Romo como alcalde. Tabe, sin embargo, ha destacado que las responsabilidades de notificar la terminación de la obra recaen en el director responsable de la obra (DRO) y que la empresa constructora debe obtener la autorización de uso y ocupación, lo cual no es responsabilidad de la compradora, en este caso, Xóchitl Gálvez.

El ridículo episodio también ha revelado la búsqueda de Víctor Hugo Romo de obtener reconocimiento por parte del Presidente, quien; aunque ha sido crítico y burdo con Gálvez, parece comprender que pedir la demolición de su casa es un paso que puede no ser beneficioso políticamente, no por ser ilegal desde luego, ya que sabemos que la ley es un tema secundario para el, sino el hecho que la pueda martirizar. En una reciente conferencia, López Obrador hizo un llamado a evitar las campañas de linchamiento y enfatizó la importancia de ver a los adversarios como tales y no como enemigos a destruir.

Sin embargo, un día antes, el Presidente presentó un antiguo video de Xóchitl Gálvez golpeando una piñata del PRI, partido que actualmente respalda su candidatura en el Frente Amplio por México. Esta acción fue utilizada por López Obrador para resaltar su propia "autoridad moral" y "congruencia" en contraste con la candidata. Es relevante destacar que esta presentación del video constituyó una violación de la ley electoral, ya que el Presidente ha sido advertido en múltiples ocasiones por intervenir de manera indebida en el proceso electoral de 2024.

Además de estas acciones, López Obrador ha descalificado repetidamente a Xóchitl Gálvez, utilizando términos como "la señora X" y "la innombrable". También ha hecho públicos detalles fiscales confidenciales de la senadora y ha utilizado sus conferencias de prensa para lanzar ataques constantes en su contra.

México se encuentra en un momento bastante obscuro, surrealista sin duda; donde la permisividad en la manipulación de la verdad y la soltura en la retórica política parecen no tener límites. La sociedad se cuestiona cuándo llegará el día en que los políticos asuman la responsabilidad de sus palabras y promesas, cuándo se les exigirá rendir cuentas y cuándo la sociedad recuperará su capacidad de crítica constructiva. El país se encuentra atrapado en un absurdo lógico donde aquellos acusados de corrupción y engaño se atacan entre sí sin mirar atrás. En este escenario surrealista, la verdad factual ha perdido su relevancia, y la sociedad parece haberse refugiado en la suavidad de las promesas vacías y las afirmaciones sin fundamento. México se encuentra en una encrucijada, donde la verdad y la transparencia son anhelos distantes en medio de un paisaje político marcado por la confusión y el desconcierto.



POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

EEZ