Duras lecciones para Jaime Lozano

Si de lo sucedido ante Australia y Uzbekistán, en los primeros dos amistosos de su proceso, como gran responsable de la Selección Nacional, Jaime Lozano no entiende que ya no está para quedar bien con los futbolistas, y se pone serio al momento de las convocatorias, no la va a pasar muy bien.

Si tampoco entiende que debe llamar a quienes estén en mejor momento, y que si alguno de los hombres que tiene en mente no está bien, debe dejarlo que se recupere o que retome el ritmo y nivel de la selección, lo mismo. El equipo nacional no está para recuperar jugadores o dar oportunidades. Y el entrenador no está para darlas, sino para tomar a lo mejor y hacerlo jugar de la mejor manera.

Hoy ya no hay pretexto de que el entrenador en turno no los conoce, de que es de otra nacionalidad y que puede no entender la idiosincrasia; hoy está quien los jugadores querían que estuviera, y se llama Jaime Lozano; en las primeras dos apariciones de su equipo, en estos amistosos, ha dejado dudas.

Tampoco sería para una postura tan exagerada, en la que se pida su cabeza, pero debe aprender de lo sucedido. Porque de no evolucionar en su convocatoria, razonamiento de los juegos y funcionamiento, no cumplirá con los objetivos que le plantearon sus jefes.

Son justo esos objetivos los que habría que tomar en cuenta; sobre todo, estar entre los cuatro primeros de la Copa América. Jaime tiene tiempo para formar al equipo, y que sea capaz de acercarse a esa meta, que resulta complicada, si se toma en cuenta la participación de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y EU.

Tampoco debería pensarse como algo imposible; aunque se necesita de toda la inteligencia y capacidad del DT.

Y que no nos vayan a querer vender el cuento que cuando pueda contar con Julián Quiñones todo va a ser diferente, porque el delantero del América podría resolver carencias al ataque, pero las fallas que se vieron en la línea defensiva y en el mediocampo (sector de seguridad), son las que tendrá que trabajar y analizar, para encontrar a los elementos que le permitan resolver esos problemas.

De eso se trata el juego del entrenador, para eso le pagan, para eso lo contrataron, no para ser el amigo de los futbolistas; para eso puede ir cualquier otro personaje a las giras, pero nunca será la labor del técnico nacional, que en el sentido estricto no podría tener amigos dentro del equipo.

Hay que decir, también, que entre lo positivo de estos dos primeros amistosos está el observar a un Raúl Jiménez recuperado de la pubalgia, que tanto le costó en su carrera, y podría retomar mayor nivel, pero, sobre todo, lo que se ha encontrado en Jordi Cortizo, quien se mostró como un hombre que se compromete en el juego.

De cara a la siguiente Fecha FIFA (Ghana y Alemania), Lozano tendrá que tomar decisiones importantes, porque tiene que sentar las bases de su autoridad y autonomía, y quien no le sirva, que no lo llame, sin importar que sea una figura, que venda boletos o sea consentido de los patrocinadores.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ