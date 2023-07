El peor estado del ser humano y por tanto de un país es estar entre la histeria y la frustración. La primera no nos permite pensar bien, la segunda genera conformismo. El #Blindspot de esta semana está en la conjunción de ambas en México: la histeria frente a la sobrevaloración del peso mexicano, la oportunidad que significa el #Nearshoring y la búsqueda por la congraciarse con el poder; y la frustración que casusa la posibilidad de tenerlo todo y vivir de la esperanza.

Hoy está de moda hacer el balance de la Administración López Obrador en que ha superado lo que criticó: los muertos por el crimen organizado. Los “cálidos abrazos” que asesinaron a Hipólito Mora y otros muchos mexicanos y mexicanas han acabado con la vida de seres humanos, pero la desfachatez del Presidente y de quienes buscan congraciarse con él, está construyendo una quimera económica.

Uno de los pecados del neoliberalismo está en que mide los resultados. Criticar las mediciones es construir un mundo de caramelo, como dice la canción, en el que se “llena el aire con algodón y se espera que los dulces caigan del cielo”.

Vámonos a los datos. Entre 2019 y 2023 México ha caído seis lugares en materia de competitividad de acuerdo con el IMD World Competitiveness 2023. La mayoría de las razones son obvias de tanto que se han “refriteado”, pero hay una que muestra el tamaño del pecado y nos deja ver la penitencia futura: mejorar la relación con economías relevantes en el mundo.

Aquí han sido dos los principales errores cometidos: primero, la quimera del #Nearshoring mal entendido, es decir, hacer todo para que sea maquila y no transformación de productos; segundo, entender al mundo en función de lo que queremos de él y no lo que es. México se mide en sexenios, el mundo en innovación.

Hay una relación directa entre riqueza de los países y competitividad. Diez y siete de los 20 países más ricos del mundo son también los más competitivos.

¿Qué entendemos por competitividad? Que los países sean capaces de crear y mantener la riqueza a nivel empresarial, es decir, las empresas como vehículo para impulsar desarrollo y no gobiernos obsesionados con “la bondad del pueblo” que no es otra cosa que un pueblo que viva frustrado y atorado en su pobreza.

En términos de #geoeconomíapolítica y su punto de encuentro con la competitividad hay que observar a Irlanda que entre 2022 y 2023 subió 11 lugares para colocarse en el segundo país más competitivo del mundo principalmente por su desempeño económico global e interno. Este país es también el segundo país más rico del mundo en función de su PIB Per Cápita. Esto demuestra que no se trata de poder o no, sino de querer.

Otro país para observar es Alemania quien este 2023 salió del Top 20 de países más competitivos del mundo al caer de la posición 15 a las 22, y se quedó en el lugar 21 entre los más ricos por PIB Per Cápita.

No hay esperanza en que las “corcholatas” morenistas hablen seriamente del modelo económico que van a implantar. Xóchitl y Santiago tienen que hacer uso de la jocosidad política para ser competitivos y tener posibilidades. Aquí otro capítulo más de la quimera de la economía mexicana en un mundo en el que las fuerzas se están reacomodando y el próximo ex presidente solo sabe hacer berrinche.

Basta ya de la competitividad electoral administrando las vanidades de los políticos y abramos la puerta a la competitividad empresarial y económica. Raquel todavía tiene oportunidad de echar Buen”rostro”.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ