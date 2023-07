La Concacaf calla ante la violencia

Culpar al bajo nivel de la Selección Mexicana o a que este equipo no le pusiera seriedad al duelo ante Qatar (sabiendo que ya estaban clasificados a la siguiente ronda de Copa Oro), por los terribles hechos que sucedieron en el Levi´s Stadium, es no entender el fondo del problema.

Lo que sucedió en el partido entre el Tri y Qatar, con saldo de un aficionado apuñalado, tras una pelea en las tribunas del estadio de los 49ers, es el último episodio (y el más grave) de una descomposición social que se filtró a los juegos de la Selección Nacional en Estados Unidos y que, quizá, las autoridades y organizadores no le dieron la importancia debida.

Lo anterior, después de que ya se habían presentado peleas entre seguidores mexicanos en los partidos que se celebraron en Houston y Phoenix, en donde también hubo episodios de violencia, pero no se tomaron como un aviso, como una alarma de lo que podía suceder.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Policía de Santa Clara ya había informado de la investigación que realiza para dar con los sospechosos, ambos de origen hispano, un hombre y una mujer, a quienes les siguen la pista. La Femexfut también se pronunció al respecto, en contra de la violencia.

Sin embargo, de parte de la Concacaf, que es la encargada de la organización de este evento, no se ha tenido una postura oficial, al tiempo en que el torneo siguió con los últimos partidos de la fase de grupos.

El problema, insisto, no es que México no pudiera hacerle gol a Qatar, con un equipo alternativo. Eso claro que puede desesperar a algunos aficionados en la tribuna, pero no debe utilizarse como pretexto para tratar de explicar que un hombre fue apuñalado dentro de un estadio de futbol, en el que fallaron los protocolos para detectar armas, en el que falló la seguridad para intervenir rápidamente en una pelea y en el que la atención para este hombre tampoco fue nada rápida.

El problema también es la manera en que los aficionados de México ingresan a los estadios, la mayoría en estado de ebriedad y, como fue en el caso de Santa Clara, drogados, literalmente drogados.

Los famosos tailgates que se hacen previo a los partidos son realmente grandes cantinas, en los que los aficionados llegan a tomar como desesperados y su ingreso a los estadios ya lo hacen en condiciones realmente deplorables, por lo que ante cualquier situación se detona la violencia.

Y tampoco es tan sencillo como decir que dejen de vender alcohol en los estadios, como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022. En este caso, habría que regular también esos tailgates, en los que no hay restricción de alcohol que, incluso, es consumido por menores de edad, acompañados por sus familiares.

Esa es realmente la problemática y no que el equipo mexicano no le haya dado seriedad al juego contra Qatar. A veces seguimos observando por encima, pero bien deberíamos conocer un poco más, darse una vuelta por los estadios y no solamente opinar desde el sillón.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@gvlo2008

MAAZ