La copa de cobre…

Nueve. Como muy pocas selecciones en el mundo, la nuestra puede presumir esta abundante cantidad de títulos internacionales en la zona de CONCACAF, dicho sea de paso, una de las más endebles del planeta más allá del crecimiento exponencial de Estados Unidos. Después de un tortuoso arranque de ciclo mundialista con Diego Cocca, hay que ser claros. Futbolísticamente hubo una metamorfosis. Hace un buen rato que más allá de lo mostrado en el campo, no había ni un ápice de identidad en los jugadores. Se habían perdido las ganas de venir a representar al equipo nacional, manifestado, primero, en actitud, luego en los resultados.

Se dice por ahí que el argentino recién cesado, e incluso en otras épocas, recuerdo la de Néstor de la Torre, hubo una rebelión por parte de los jugadores hacia las cabezas por querer imponer disciplina, y siendo sinceros, si es que le tendieron la cama al entrenador como, en aquel tiempo, a De la Torre, por canonjías personales, incluso, con este cambio con Jaime Lozano, que parece tener un temperamento más suave con los jugadores y parece brindar más libertades, es inaceptable. Después de haber mostrado una mejoría ostensible dentro del campo, la principal tarea de Jaime, en caso de que se quede, es volver a hacer que quien porte la playera nacional lo haga con orgullo, como pasaba con los jugadores de antaño, líderes absolutos.

Tan incontestable el dominio tricolor en este certamen veraniego, como ineludible la realidad de que el balompié azteca se encuentra sumido en una crisis con pocos precedentes en la época contemporánea. Señores, no me vendan un video exagerando las dimensiones del triunfo mexicano en la Copa de Oro. Acuérdense que México no asistirá a los Juegos Olímpicos, a Mundiales de categorías menores, y femenil. Recuerden las escandalosas victorias del vecino país del norte, la racha sin ganarle. Todavía, aunque se haya ganado, seguiremos con amistosos de nula trascendencia contra Uzbekistán, Australia o Ghana, combinados que no ofrecen un nivel aceptable. Continuarán los partidos moleros, mismos que acostumbraron a nuestro representativo a bajar también su nivel.

Sí. México recibió dos goles, los dos sumamente accidentados. La defensa mejoró, porque el estratega no respetó jerarquías, y sí momentos con Johan Vásquez y César Montes, los que mejor andan. Incorporó a Orbelín Pineda, de presente sublime en Europa.

Colectiva e individualmente hubo una transformación de 180 grados, pero esta novela ya la vi. No soy negativo, ni amargado. Solo presento un grado de hartazgo por la corta memoria que tiene el mexicano y como se deja comprar por un torneo de nula envergadura que ha ganado nueve veces y no le ha servido de nada.

Queremos un proyecto sólido. Diría que este es un punto de partida, pero por la experiencia sé que se podrían repetir los errores de cada proceso. Esta copa de cobre no la festejaré hasta ver cambios de fondo.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

LSN