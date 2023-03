El mes de enero, no siempre ha sido el inicio del año nuevo. Lo tenemos tan arraigado que creemos que siempre ha iniciado el año el 1 de enero, sin embargo, durante varios siglos, muchos años nuevos se celebraron el 25 de marzo.

Esta columna es sobre nuevos comienzos. Tengo que decir que no era muy creyente de los astros, de la energía lunar y solar pero poco a poco me he adentrado a ese mundo, que si bien no lo domino, sí creo que tiene gran influencia en nuestro comportamiento y en nuestra energía. Y es por esto, que en marzo, el equinoccio de primavera se puede utilizar para renovar propósitos, para poner nuevas metas, y para hacer una “limpia” de mente, de cuerpo o de espíritu.

Los antiguos romanos fueron los que crearon el calendario juliano en el año 46 antes de Cristo, y ellos implementaron los 365 días, en 12 meses, siendo enero como el primero de éstos. Esto perduró durante el Imperio Romano, hasta que en la Edad Media todo cambió; al inicio fue porque querían instaurar la Nochevieja en una fecha que tuviera un significado religioso.

Es por esto, que desde hace varios años, se celebra el 1 de enero como el primer día del año, sin embargo, los equinoccios y los solsticios siempre han tenido un significado cultural y hasta místico, muy arraigado. Estos fenómenos naturales han sido analizados y observados por culturas ancestrales y celebrados desde hace mucho tiempo, es por esto que seguramente han escuchado a mucha gente que dice que el año nuevo puede empezar con el equinoccio de primavera.

Por ejemplo, los mayas, hacían un ritual de sacrificios cerca de la pirámide principal de Chichén Itzá, es por esto que hoy en día se hace un espectáculo en el Templo de Kukulkán, también en las pirámides de Teotihuacán, se hacen diversos rituales y hasta la fecha la gente visita este recinto cultural vestidos de blanco para recargar energías.

En Egipto, por ejemplo, durante el equinoccio, la gran esfinge se alinea con el sol naciente, en la mitología griega, la diosa de la primavera llamada Perséfone regresa a la tierra en estas fechas.

El año nuevo iraní, comienza con el equinoccio de la primavera y en países orientales como Japón, el equinoccio de la primavera es un día de suma importancia.

No es casualidad que, en varias culturas, el comienzo de la primavera tenga un lugar especial en la idiosincrasia de tribus ancestrales, pero lo que a mi me llama la atención es que hoy en día veo varios rituales que a mi parecer son nuevos, pero después me doy cuenta de que años atrás, nuestros antepasados también lo hacían.

No soy fan de los rituales que me parecen poco comunes, pero sí soy amante de la naturaleza y fiel creyente de que somos parte de ella y que los astros, el sol y la luna influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento.

Es por esto por lo que les recomiendo que aprovechen este tiempo, para hacer una limpia, un cambio de mentalidad, para tirar lo que ya no sirve y entrar con todo a una nueva etapa. Al final, este 21 de marzo, para muchos, fue el comienzo de un año nuevo.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

