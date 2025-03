Desde Rick "El viejo" hasta Adam Harrison, estos son los personajes de “El precio de la historia” que han muerto

"Pawn Stars", mejor conocido como "El precio de la historia" en Hispanoamérica, es uno de los programas más populares de History Channel, el cual actualmente cuenta con 23 temporadas, y no es para menos, pues el carisma de sus protagonistas ha dado pasó a la creación de múltiples memes, convirtiéndose en todo un referente de la cultura pop.

Sin embargo, la vida no ha sido nada fácil para el dueño de la tienda de empeño "Gold & Silver Pawn Shop", Rick Harrison, pues a lo largo de la serie ha sufrido la pérdida no solo de dos de sus más grandes socios y colaboradores del programa, si no también de quienes fueron su padre e hijo.

Uno de los personajes más emblemáticos del show fue Richard Benjamin Harrison, mejor conocido como "El viejo", quien además de ser el padre de Rick, también era copropietario del famoso local de empeños hasta el 25 de junio del año 2018, cuando lamentablemente murió a los 77 años luego de una larga lucha contra el Parkinson, dejando un profundo vació dentro de "El precio de la historia".

"Era mi héroe y tuve la suerte de conseguir un "Viejo" muy genial como mi padre. Llegué a compartirlo con tantos otros y que pudieran ver lo gran hombre de familia que era es algo que estoy agradecido de haber experimentado. A través del programa de televisión 'Pawn Stars' tocó la vida de la gente de todas partes, enseñándoles el valor de amar a tu familia, trabajo duro y humor", escribió Rick en un emotivo mensaje de despedida para su padre.

Adam Harrison el hijo de Rick Harrison que murió por sobredosis

El 19 de enero de 2024, Rick Harrison pasaría por uno de los momentos más difíciles de toda su vida luego de que su hijo Adam Harrison falleciera a los 39 años de edad a causa de una sobredosis de fentanilo, pues como lo dio a conocer el propio protagonista de "El precio de la historia", su también socio estaba pasando por una fuerte adicción a las drogas desde los 20 años, misma que a pesar de sus múltiples intentos por rehabilitarlo, jamás pudo superar.