Abuelito conoce el mar por primera vez a sus 94 años y su reacción se hace viral | VIDEO

Un abuelito de 94 se hizo viral en TikTok gracias a su nieta, una joven de nombre Karol Plazas Fonseca (@karolplazasfonsec), que no dudó en cumplirle el sueño de que conociera el mar pese a su avanzada edad; sin embargo, abuelo y nieta no iban solos, ya que la familia entera los acompañó en esta experiencia y lo más emotivo es que ninguno de ellos había podido pisar una playa en toda su vida.

La reacción de todos enterneció a las redes sociales, quienes aplaudieron el gesto que tuvo la joven por ahorrar parte de sus ingresos y lograr pagar un viaje a la playa para al menos cuatro personas. Uno de los momentos que más ternura causó en Tiktok fue cuando mostró un video tomando de la mano a su abuelo mientras caminan directo al mar, y según lo que contó, este fue el momento exacto en el que su pariente se metió por primera vez al agua cristalina.

"Pov: llevas a conocer a tu abu el mar, (a sus 94 años) y así es su reacción", escribió la joven en un video que acumula más de 600 mil reproducciones.

El video viral muestra la carita de emoción del adulto mayor al sentir el agua cálida en sus pies, mientras externa un "¡wow!; momentos después, en su rostro sólo cabe una expresión de felicidad que no puede ocultar ante la gran sonrisa que externa mientras sigue caminando junto a su nieta. Tras cumplirle el sueño, el Internet estalló de emoción por el momento y la sección de comentarios se llenó de aplausos para Karol.

Este fue el momento en el que pisó el mar por primera vez. (Foto: TikTok @karolplazasfonsec)

Abuelito conoce el mar gracias a su nieta

La joven Karol Plazas Fonseca es nieta de un hombre de 94 años, quien a su avanzada edad logró cumplir su sueño de conocer el mar, meterse a nadar, disfrutar del calor y de la compañía de su familia, todo esto gracias al enorme esfuerzo de su nieta. En TikTok la joven no sólo compartió el momento exacto en el que ambos pisaron el mar por primera vez, sino un segundo clip en el que se ve al adulto mayor nadando con otros dos miembros más de la familia.

"Pov: se cumple tu sueño de llevar a tu pequeña familia a conocer el mar (tienes la oportunidad de ver momentos así de lindos)", escribió en un video donde su familia juega con las olas del mar.

Así disfrutó la familia de la experiencia. (Foto: TikTok @karolplazasfonsec)

Tras compartir su hermosa experiencia junto a su familia, incluyendo a su abuelo, causaron sensación en redes sociales, donde muchos aplaudieron el logro y esfuerzo que debió representar para ella el poder llegar hasta la playa. "Qué hermoso recuerdo dejaste", "los que vivimos cerca al mar no lo apreciamos como debería", "me has matado, pero es una realidad necesaria", "su carita, me emocionó" y "solo vi un niño saludando al inmenso y eterno mar", se lee en la sección de comentarios.

Cabe destacar que así como el video se volvió viral por lo emotivo que resulta, también se leen comentarios de hate que muchos internautas tundieron, pues salieron a defender a la joven y a la familia al recordar que no todas las personas tienen los recursos suficientes para pagar unas vacaciones en la playa.