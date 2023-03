La clave de la sucesión de Morena está en Múgica

El General Francisco J. Múgica fue uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana, desde muy joven participó en el Plan de Guadalupe con Venustiano Carranza y en las primeras entregas de tierra junto con Lucio Blanco. Fue –sin duda— el consejero más importante del General Lázaro Cárdenas, desde mucho tiempo antes de que éste arribara a la Presidencia; fue su mentor, su amigo y su maestro. Su radicalismo ideológico impulsó reformas trascendentales en el Cardenismo. No obstante lo anterior, el Presidente Cárdenas ponderó las condiciones geopolíticas y la cercanía de la Guerra Mundial, por lo que tomó la decisión de no impulsar la candidatura del citado General.

El pasado 18 de marzo el Presidente López Obrador rindió un encendido homenaje al gobierno del General Lázaro Cárdenas –mientras que Cuauhtémoc Cárdenas criticaba parte de la política petrolera de este gobierno, particularmente por el costo de la Refinería de Dos Bocas—. Por la tarde, López Obrador a su vez criticó al General Cárdenas por no haber apoyado la candidatura del referido revolucionario Francisco J. Múgica. Contradicciones que vale la pena analizar a la luz de los acontecimientos actuales.

Del discurso del Presidente se pueden desprender varias conclusiones: Primero, al reconocer que Cárdenas nombró candidato a Manuel Ávila Camacho, tácitamente él acepta que nombrará al candidato presidencial de Morena y “que no se va a equivocar”, por lo que designará a un personaje que le dé continuidad a lo que él llama “la Cuarta Transformación”, es decir, que no haya medias tintas, ni zigzagueos. Por lo que, en este escenario, quedan descartados: Ricardo Monreal, quien habla de la “reconciliación nacional” como su punto de partida y, también Marcelo Ebrard que, al presentar su libro, establece la “continuidad con cambio”. De estas premisas, la lógica presidencial señala como su favorita y, probable candidata de Morena a la Presidencia, a Claudia Sheinbaum; no obstante, no descarta a Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, al que pocos analistas le dan posibilidades. Sin embargo, falta tiempo y, si no prende en la base popular la figura de doña Claudia, el Plan B indica que el ungido será Adán Augusto López.

El fundamento ideológico de la Revolución y de la Constitución, no conduce –de ninguna manera— a suponer que este gran movimiento nacional tiene un sustento marxista, por el contrario, el hilo conductor de las ideas constitucionales se inclina claramente hacia un pensamiento social-demócrata.

La interpretación del actual Presidente no tiene claridad, ni objetividad científica, pues, por una parte, la estructura económica actual es totalmente neoliberal y las decisiones coyunturales que se han tomado de carácter social, no tienen una adecuada vertebración, toda vez que los grandes ganadores de este gobierno han sido los empresarios y los banqueros –particularmente los extranjeros—, mientras que los pobres del país –a pesar de los programas sociales— han aumentado aceleradamente.

Por otra parte, la convicción presidencial de que “haga lo que haga la oposición no podrá obtener el triunfo electoral”, es preocupante, pues parece entrañar una velada amenaza.

Seguimos viviendo en la incertidumbre política, lo único real es el convencimiento pleno del Presidente de que Morena ganará las próximas elecciones.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ