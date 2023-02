El Titanic vuelve a zarpar

Veinticinco años después de que el Titanic resurgiera desde las profundidad del mar gracias al ingenio de James Cameron, el gran barco de los sueños regresa a la pantalla grande para celebrar más de dos décadas desde que se estrenó en cines. Platiqué con este grandioso cineasta para recordar un poco la historia detrás de esta película que marcó un antes y un después en el cine. Pasen a leer.

Yo tenía 17 años cuando se estrenó Titanic en el cine. Recuerdo perfecto que fue de las primeras películas que fui a ver sin la compañía de mis padres. Me acompañó mi vecina y estábamos muy emocionadas porque ya nos sentíamos adultas al llegar a la sala de cine, para ver esta cinta de la que todo el mundo hablaba. Es más, si mal no recuerdo fuimos a verla un 14 de febrero. Fue impresionante de principio a fin. Recuerdo muy bien la escena de sexo entre Jack y Rose. Yo no sabía en dónde meterme porque me daba mucha pena estar viendo algo así con tanta gente alrededor, incluida mi amiga. Pero más impresionante aún fue ver el hundimiento de ese barco tan grande. Yo no podía entender cómo es que habían logrado hacer algo así. Y no quiero ni explicar lo que sentí cuando Jack no logró salvarse. Creo que lloré durante semanas y volvía al cine para tratar de entender por qué no pudo sobrevivir.

Vamos, los sentimientos que esta película me provocaron fueron muchísimos. Puedo decir que después de Jurassic Park, definitivamente Titanic, fue otra de las películas que me hicieron amar el cine.

Hoy 25 años después del estreno de aquella hermosa cinta, a mis 42 años, todavía no puedo creer que hace unos días pude platicar con el creador de este filme que me inspiró tanto.

Porque si bien la primera entrevista con Cameron fue en septiembre pasado por el reestreno de Avatar en los cines, la de ahora fue para platicar sobre el relanzamiento de Titanic en la pantalla grande este 9 de febrero. No sabía por dónde empezar la entrevista. Porque hay algo que ustedes lectores deben saber, esas charlas duran por ello general entre 4 y 6 minutos máximo, salvo ocasiones especiales. Tenía preparadas unas 5 preguntas de las cuales pude hacer dos, pero sin duda James Cameron, con el colmillo retorcido que tiene, me dio grandiosas respuestas. Para empezar si en algún momento pensó que lo que estaba construyendo en Rosario, Baja California sería tan fastuoso que se quedaría en nuestro imaginario colectivo para siempre: "Nunca hubiera podido imaginarme el resultado de la película, pero sí sentía que estábamos contando una historia interesante que era acerca de un evento histórico que de hecho ya había tenido un impacto muy grande en la historia, incluso hasta la fecha la gente habla y piensa en el Titanic por sí mismo. Cuando nosotros estábamos haciendo la película sabíamos que teníamos que honrar la historia, teníamos que ser los más precisos que pudiéramos y creo que es bien sabido que yo mismo me sumergí para ver el barco hundido para grabarlo, lo fotografié para la película, hicimos nuestra propia investigación forense para asegurarnos de que tuviéramos el tema del hundimiento lo más exacto posible y ponerlo así en la cinta y creo que lo hicimos bien, lo mostramos lo más correctamente posible.

Pero ultimadamente es una historia de ficción sobre Jack y Rose y su increíble romance, este amor condenado al fracaso. Yo creo que el impacto real de la película a lo largo del tiempo no se debió a lo precisos que fuimos en términos históricos, se debe a esta historia de ficción".

El éxito de Titanic fue tal que hoy ocupa el lugar número 3 de las cintas mapas taquilleras de la historia, eso son contar que en 1998, consiguió 14 nominaciones al Oscar de las cuales recibió 11 estatuillas doradas. Son récords que pocos cineastas han logrado y James Cameron es uno de ellos, pues en los 4 primeros sitios de las cintas más rentables se encuentran 3 filmes suyos: Avatar, Titanic y Avatar: El Camino del Agua, filme que compite en la categoría de mejor película en la entrega 95 de los premios de la Academia. El cineasta así habla orgulloso de esa parte de la historia de su famoso barco: "Titanic" honestamente está en otro nivel completamente diferente. Recibió 14 nominaciones, obtuvo 11 premios Oscar, fue algo muy inusual y creo que eso no ha pasado mucho, tal vez con Peter Jackson y "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", cuando tienes una película que domina la taquilla cada año, pero que también es celebrada por la crítica al mismo tiempo, así es que yo creo que esto es único. Ha sido único en mi carrera. Y creo que es importante que la gente recuerde que hay algo que funciona en una película como Titanic en la pantalla grande".

Me parece una gran idea que Cameron reestrene este filme para celebrar el día del Amor y la Amistad. Es una de esas películas que nos recuerdan la importancia de seguir viendo el cine como se debe, en el cine. Sí, sé que ya parezco disco rayado hablando de los mismos, pero no me importa, siempre seré esa persona que aliente a la gente a salir de sus casas para vivir la experiencia cinematográfica presencial completa por la cual tantos cineastas como James Cameron, Steven Spielberg, Christopher Nolan, nuestros mexicanos Del Toro, Cuarón, Iñárritu y tantos más, se desviven por llevarnos. Así es que corran a su cine de preferencia a ver Titanic.

