Congruencia

La marcha del pasado domingo al Zócalo de la Ciudad de México tuvo, según sus convocantes, como principal objetivo la defensa del Instituto Nacional Electoral ante un conjunto de reformas aprobadas legal y legítimamente por el legislativo. Los organizadores dicen que el llamado plan B pone en riesgo a todo el sistema electoral, que desde su punto de vista es prácticamente perfecto.

Parece que los convocantes no conocen o no quieren voltear a ver lo que sucede en el Estado de México.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Quienes marcharon en supuesta defensa del INE y del sistema electoral, asumen que no hay una coma o un punto que se pueda cambiar al actual modelo electoral. Asumen, afirman sin argumentos que ese sistema es un ramillete de virtudes, olvidan o no mencionan por conveniencia que las deficiencias han sido de tal grado que en 2006 el INE con toda su “inatacable” infraestructura no pudo o no quiso declarar al ganador de la contienda presidencial.

La sombra del fraude electoral desde entonces no ha dejado de posarse sobre los órganos encargados tanto administrativa como jurisdiccionalmente de garantizar el respeto a la voluntad popular y no sólo lo ha dicho la izquierda o el movimiento lopezobradorista, baste recordar las declaraciones de Roberto Madrazo, excandidato del PRI, quien aseguró que en 2006 hubo fraude contra AMLO. La duda sobre la actuación de INE y del aparato electoral persiste, la percepción de parcialidad continúa.

En el caso del Edomex no es la excepción, la inequidad de la contienda se ha materializado con la colocación de espectaculares previo al arranque de las precampañas, lo que provocó que el Instituto Electoral del Estado de México concediera el retiro de esa propaganda.

Pero la derecha insiste en vulnerar las reglas que dice defender, la candidata del PRI participó en un acto público del PAN en periodo de intercampaña, donde está expresamente prohibido la realización de actividades de ese tipo y eso no es todo, se ha documentado el uso de spots en cines del Edomex promocionando la imagen de la hasta hoy precandidata del PRI en una violación más a la normativa electoral y metiendo en aprietos al sistema electoral que tanto pregonan les preocupa cuidar.

La derecha partidaria no es ingenua, no es cándida. Las acciones que han llevado a cabo en un sistema electoral que funcione impecablemente, les costaría el registro de su candidata. Que tan seguros estarán el PRIAN del “buen funcionamiento” del sistema electoral que trasgreden las reglas una y otra vez. Lo hacen porque pueden, lo hacen porque saben que hay complicidad, lo hacen porque ellos han nutrido a ese sistema.

Si quienes dicen defender al INE tuvieran congruencia sobre sus dichos y sus hechos, estarían obligados en consecuencia a pedir que le sea negado el registro a la precandidata del PRI en el Edomex, de no hacerlo quedará claro que no defienden al sistema electoral, sino a un puñado de funcionarios cómplices de fraudes a los que les han pagado con notorios privilegios. Se dice y no pasa nada.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

LSN