Provocación anecdótica

Han concluido las precampañas y es natural que tanto la alianza de izquierda como la de la derecha se autoproclamen ganadoras, sin embargo, con la intención de consolidar una opinión pública más y mejor informada hay que hacer un análisis mesurado y con elementos que permitan a la sociedad mexiquense forjar un mejor criterio rumbo a las campañas formales.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? En principio hay que decir con absoluta trasparencia que nadie gana la precampaña en sí, porque ambas aspirantes fueron precandidatas únicas en sus partidos y en sus alianzas, no es una nimiedad y al mismo tiempo no es ninguna sorpresa. Ya he sostenido que estas precampañas en realidad tienen sabor de campañas y el balance es debe hacerse desde esa perspectiva.

Es importante analizar elementos comunes para hacer el balance de esta etapa de la contienda. Por un lado, la Maestra Delfina Gómez se hizo acompañar permanentemente de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo generando una mayor percepción de armonía en su alianza, por otro lado, la precandidata del PRI ha sostenido que a penas se verá el apoyo del PAN y del PRD intentando generar una expectativa de futuro crecimiento, aunque se antoja bastante difícil.

La Maestra Delfina concluye su precampaña sin ningún señalamiento sobre sus asambleas, claro que se intentó sin éxito echarle encima una campaña negra con supuestas conductas indebidas, algo que ella tenia previsto y que nunca mermó el ánimo de la militancia con la que se reunió. Por otro lado, los eventos del PRI se notaron desangelados y con tropiezos en su narrativa. La alianza de la derecha tuvo que deslindarse de encuestas que mentían sobre su crecimiento ante la reacción negativa de un electorado que se ha vuelto más crítico e incluso pasaron un momento amargo al ser evidenciados sobre llenar actos con menores de edad acarreados de un bachillerato con todo y uniformes.

La guerra de encuestas se hizo sentir y a pesar de los intentos de la derecha, la Maestra Delfina cerró 20 puntos arriba en mediciones dadas a conocer por medios de comunicación que pueden asumirse por su línea editorial como contrarios a la llamada 4T. La Maestra Delfina no gana la precampaña porque no competía con nadie en su partido ni las encuestas son realizadas entre la militancia de los partidos. Se debe decir con todas sus letras: la Maestra Delfina Gómez le gana a Alejandra del Moral por 20 puntos en la preferencia electoral entre la población mexiquense, ese es el dato duro aunque a algunos no les guste.

El último acto de desesperación del PRI de llevar su evento de cierre de precampaña al municipio de Texcoco para forzar a los medios de comunicación a la cobertura de contraste será recordado como una anécdota del proceso electoral 2023, una anécdota no más que eso.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

