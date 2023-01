Comienzan a asentarse las estrategias rumbo a la disputa por el Ejecutivo del Edomex, los primeros días han marcado diferencias que vale la pena resaltar en estas precampañas con sabor a campaña. Las estrategias territoriales consolidarán también la narrativa de los mensajes con los que se pretende convencer al electorado mexiquense que ha incrementado su capacidad critica en los últimos cinco años.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? En una época de alternancia es común que la palabra “cambio” forme parte de los discursos de quienes aspiran a ejercer el poder público, sin embargo, en un estado sin alternancia resulta complejo (hasta contradictorio) que quienes son postulados por el partido en el gobierno hablen de cambiar, cuando lo natural sería apelar a la continuidad de un proyecto que en teoría se asume como exitoso o con amplia aceptación.

Quizá en algunos casos exista la salida discursiva e incluso sincera de, si bien pertenecer al partido en el poder, no haber formado parte del gobierno del que no se asume que se pretenda dar continuidad. Esta salida parece que, si bien fue analizada, en el cuarto de guerra del PRI ya fue desechada de plano y han optado por el deslinde del actual gobierno asumiendo una narrativa de cambio que resulta difícil de comprender entre la ciudadanía.

Más aún, los estrategas del Revolucionario Institucional han optado por una peculiar campaña aérea donde lo que resalta es la ausencia de los tradicionales colores de su partido y en sus anuncios espectaculares un pequeño, casi imperceptible logotipo, como si la intención fuera justamente la de desvincular a la precandidata de la “fama” del partido que la postula.

Quizá a ese cúmulo de contradicciones y maromas publicitarias responda el lema de “valiente”, aunque el tiempo dirá si en verdad es valentía por asumir una candidatura en condiciones de un evidente rechazo social o de plano reviste algo de cinismo al intentar mantener las inocultables condiciones de desigualdad y desprecio a una población mexiquense que no resiste más. En todo caso valientes son las y los mexiquense que no tienen servicios de salud, ni acceso a vivienda o educación, que son asaltados en sus traslados a centros de trabajo o estudio y que a pesar de ello contribuyen a que su estado avance y sea el más rico, aunque no les retribuya en nada. Valientes son las mujeres que habitan en un estado donde no hay certeza de regresar a casa, ellas son valientes y no quienes pretenden que esas condiciones prevalezcan y se perpetúen.

En el polo opuesto está la precandidata de Morena, la maestra Delfina Gómez ha optado por una precampaña a ras de suelo, de cercanía, de marcado contraste por su sencillez. Una precampaña donde no hay divorcio de la precandidata y su partido, sino un orgullo reciproco de representación. Una precampaña de cuyo mensaje y estrategia me ocuparé en la próxima entrega.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

