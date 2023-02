Los juegos del poder del plan B

En los siguientes días, los senadores van a tomar una de las decisiones más importantes para la democracia, pero muchos de ellos, sobre todos los del grupo en el poder, hicieron el vacío este fin de semana a los consejeros del INE para escuchar su postura sobre el Plan B del presidente López Obrador, que propone desmantelar el organismo autónomo.

Una de ellas fue la legisladora Mónica Fernández Balboa, expresidenta de la Mesa Directiva del Senado y quien era cercana al senador Ricardo Monreal. En momentos de definiciones contundentes, la morenista optó por no aparecer, ni por cortesía política, en el encuentro para escuchar la postura de los consejeros a unos días de votar la propuesta presidencial.

En los pasillos de Morena en el Senado, tienen claro por qué no se presentó: mantiene sus intenciones de ser candidata al gobierno de Tabasco y sabe que a su paisano Adán Augusto López, quien maneja los hilos de la gobernanza interior y es, sin duda, el hombre de mayor influencia de López Obrador, no le hubiese gustado verla en su papel de mediadora o legisladora autónoma. Como quiera que sea, le podemos adelantar que Fernández Balboa no tiene posibilidades de ser la abanderada a Tabasco: el corazón de Adán Augusto López está en otros dos personajes de los que puede salir el candidato.

•••

No hay postergación, el Plan B avanzará este fin de semana. Aseguran los legisladores más enterados que sólo hay un artículo en discusión.

Lo que es un hecho es que no harán modificaciones a lo aprobado, pues el proyecto se iría a la congeladora.

La propuesta presidencial está conformada por seis leyes, agrupadas para su discusión y, en su caso, aprobación, en dos bloques. Uno de ellos, contiene dos leyes que ya fueron aprobadas y están vigentes, aunque se haya impugnado ante la Corte, en donde se están pendientes de resolución.

El otro bloque incluye cuatro leyes que están pendientes de trámite en el Senado mexicano; sin embargo, únicamente está pendiente de discusión y votación un artículo, el 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual habla sobre la transferencia de votos.

Los otros 419 artículos ya fueron aprobados por ambas Cámaras, por lo que la nueva discusión versará sólo sobre el artículo o los artículos modificados, sin poder alterar los aprobados. Por eso, los consejeros del INE solicitaron audiencia.

•••

Uppercut: Este fin de semana se conoció que la FGR investiga a Julio Scherer, exconsejero jurídico del Presidente, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado. El expediente revela que ocultó activos y que era dueño de al menos siete inmuebles en CDMX y Acapulco mientras estuvo en el gobierno, pero el exfuncionario asegura que, además de que hay mano negra para desacreditarlo, llaman la atención las pesquisas cuando esos bienes fueron adquiridos antes de incorporarse al gobierno; y se pregunta en su entorno ¿a quién beneficia sembrar estas dudas?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ