Banorte, Santander, BBVA y Multiva financian a Fibra EXI

(Créditos: El Heraldo de México)

EL PASADO 17 de noviembre quedó cerrado por parte de Fibra EXI la adquisición del 24.99% del paquete de activos carreteros OVT, que estaba en manos del Grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips.

Hablamos de cuatro carreteras: Libramiento La Piedad, en Michoacán; Rio Verde-Ciudad Valles, en San Luis Potosí; el Maxitunel de Acapulco, en Guerrero, y la Kantunil-Cancún, en Yucatán y Quintana Roo.

(Créditos: El Heraldo de México)

Esta última es la autopista que une la ciudad de Mérida con el polo turístico de Cancún y que es paralela al Tramo 4 del Tren Maya, esta obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de los acuerdos, y para ejecutar la construcción de dicho tramo, ICA utilizó el derecho de vía de la autopista Kantunil-Cancún para reconstruir ésta en un solo cuerpo de cuatro carriles en un tiempo récord.

Con esta adquisición que superó los 120 millones de dólares, el fideicomiso a cargo de Gerardo Colosio se queda con 75.99% de OVT y el restante 24.01% lo mantiene FIBRAeMX, que lleva Rodrigo Núñez.

Los despachos legales que participaron en esta transacción fueron Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, vía Ricardo Maldonado, y Greenberg Traurig, que capitanea José Antonio Butrón.

Cabe destacar que la transacción de estas vías de comunicación se financió con recursos provenientes de un sindicato de bancos, el cual extendió un crédito sindicado de 120 millones de dólares de largo plazo.

(Créditos: El Heraldo de México)

Apunte a Banorte, que preside Carlos Hank González; el BBVA, que capitanea Eduardo Osuna; Santander, que encabeza Felipe García Ascencio, y Multiva, de Olegario Vázquez Aldir.

Éste último con el liderazgo ya de Tamara Caballero, que, delo por hecho, viene a darle un fuerte empuje a la institución que comanda Javier Valadez en lo que es banca de gobierno.

Con lo anterior, Fibra EXI se identifica como el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Especializado en Infraestructura en México que es respaldado por la banca comercial.

El paquete de activos carreteros OVT ha demostrado ser una buena inversión para las Afores, que se han beneficiado de las utilidades y distribuciones de recursos hechas por parte de estos activos.

(Créditos: El Heraldo de México)

Como consecuencia de lo anterior, los fondos EXI tienen previsto realizar una importante inversión en la apertura de nuevos paradores, fibra óptica e infraestructura de seguridad en estas carreteras.

NO PODÍA SER de otra manera: la Secretaría de la Defensa tuvo que echar mano de su propios Boeing porque en el mercado no hay ninguno qué arrendar para terminar de estructurar la flota de la nueva Mexicana de Aviación, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en sacar a volar el próximo 26 de diciembre. Son dos Boeing 737-800 Next Generation (NG), un modelo previo que el fabricante estadounidense, que preside Dave Calhoun, lanzó antes de los Boeing 737-8 MAX, en el 2017. Los motores son distintos y no tienen la misma eficiencia que sus sucesores. Fueron tres de estos aviones los que adquirió la Fuerza Aérea Mexicana, que comanda el General Piloto Aviador Bertín Hernández, en este mismo sexenio, dos de los cuales se pretenden utilizar para Mexicana. El tercero es un Boeing 737-700, que es más antiguo y con menor capacidad que el otro par, 130 personas contra 160 de los NG, pero que en una configuración uniclase que tendrá la aerolínea de la 4T que va dirigir el General Sergio Montaño, se pueden crecer fácilmente en 10 asientos más. Completan la flota los dos Embraer de 50 pasajeros que les rentará TAR, de Miguel Franco, y que dirige Ricardo Bastón.

(Créditos: El Heraldo de México)

TAL CUAL LE adelantamos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer la prohibición de las corridas de toros en la Plaza México. Al final sus integrantes Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron por unanimidad el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. La Suprema Corte puso un alto a los abusos en la suspensión. En la resolución de un incidente en revisión acotó las facultades de los jueces al otorgar suspensiones en casos de interés legítimo, derivado de la decisión del Juez Jonathan Bass de suspender desde hace más de un año las corridas de toros, sin analizar la restricción a los derechos de las personas que viven gracias a los festejos taurinos. La propuesta de la ministra Esquivel señala que en el caso de interés legítimo no pueden suspenderse actos de la autoridad si ello restringe algún derecho. Este es un primer precedente, desde la reforma de 2013 que permitió a las asociaciones civiles acudir al amparo en la defensa de derechos, pues la Corte no había precisado los alcances y requisitos de la suspensión en este tipo de litigios.

(Créditos: El Heraldo de México)

HOY HACE EXACTAMENTE una semana, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, reunió a todos los directores de los centros regionales de esa dependencia. A los delegados básicamente se les notificó que no hay dinero para pagar a los proveedores las facturas por obras ejecutadas en este 2023, más lo que se acumule en 2024. Se habla, al corte de esta semana, de aproximadamente 4 mil millones de pesos, la gran mayoría encajada en obras carreteras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que maneja Rogelio Ramírez de la O, argumenta que no tiene dinero, ni para esa secretaría ni para otra dependencia de la administración pública federal. En la misma reunión se hizo patente la molestia de algunos delegados. Ahí se conoció, por ejemplo, que en once delegaciones de plano ya les cortaron hasta la luz.

(Créditos: El Heraldo de México)

LA DIRECCIÓN JURÍDICA de Pemex, a cargo de María de la Luz Zarza, inició ayer la ejecución de algunos activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y de 99% de las acciones representativas del capital del Grupo Acerero del Norte (GAN) dadas en garantía por el acuerdo reparatorio que Alonso Ancira Elizondo suscribió en 2020 con la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. Y es que el empresario incumplió el 30 de noviembre pasado el pago del tercer y último tramo, en este caso 112 millones de dólares. La petrolera, que dirige Octavio Romero, podrá tomar posesión del Alto Horno 5 que produce hierro de primera fusión, fundamental para obtener acero líquido. Asimismo, un horno de oxígeno básico que también sirve para producir acero líquido.

(Créditos: El Heraldo de México)

NADA BIEN CAYÓ en la Cofepris la carta publicada por el activista Jorge Elías Téllez en Change.org, agradeciendo a Psicofarma su ayuda para la liberación de medicamentos especializados, pues consideran que el problema lo generó la empresa de Efrén Ocampo, al incumplir con las normas para la manufactura y almacenamiento de dichos fármacos. Las huestes de Pablo Quiroga, Comisionado de Fomento Sanitario, creen que ahora Psicofarma se quiere adornar con el agradecimiento de Téllez, y al mismo tiempo darle un golpe a la Comisión que preside Alejandro Svarch. Cómo estarán las relaciones, que hace poco el gobierno rechazó los donativos ofrecidos por Psicofarma para Guerrero, señalando que se trataba de medicamentos próximos a su fecha de caducidad.

(Créditos: El Heraldo de México)

LA GOBERNADORA DE Guerrero, Evelyn Salgado, sigue sumando eventos para reactivar económicamente Acapulco. Sume ahora la Gala de Pirotecnia de fin de año, para lo que se cuenta con 59 hoteles en operación que tienen disponibles mil 900 habitaciones, y se proyecta que para el segundo trimestre de 2024 se estarán ofertando 7 mil cien cuartos. Las bases que Salgado construye junto con su equipo para el resurgimiento del puerto, también consideran la realización del Tianguis Turístico, la Convención Bancaria y el Abierto de Tenis.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ