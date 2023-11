Sin diplomacia no hay paz

La diplomacia es una disciplina de la que se desconoce porque se piensa que solo se trata de mantener relaciones entre los países o que solo se da en las Naciones Unidas, en donde se llegan a acuerdos sin ser vinculantes con los Estados miembros.

Pero esta disciplina ha existido desde hace años, sin ella, no se hubieran establecido relaciones comerciales, ni se podrían establecer los lineamientos para que existieran los embajadores quienes son los encargados de representar los intereses de los países en otro territorio.

A partir de la creación de las Naciones Unidas en 1945, la diplomacia ha sido un pilar para la resolución de controversias y evitar que los conflictos escalen a niveles internacionales. Si un país considera que otro está violentando su soberanía, puede acudir a las diferentes estancias que la ONU tiene a su disposición, pero sin escalar a un conflicto armado.

México ha sido un referente en la diplomacia, a lo largo de los años su participación en el concierto internacional ha tenido relevancia para denunciar que, por ejemplo, en 1935, en la todavía Sociedad de Naciones, que Italia no invadiera Etiopía, creando así la primera relación diplomática con un país del continente africano en el año de 1949.

Otro de los trabajos de relevancia internacional en la que participó el país fue durante la Segunda Guerra Mundial, el Cónsul General de México en Francia, Gilberto Bosques, ayudó acerca de 40 mil refugiados a huir a nuestra nación con la finalidad de salvaguardar su integridad y que no fueran víctimas del fascismo ni del nazismo que azotaba a Europa en aquella época.

Ejemplos de diplomacia se encuentran también en las negociaciones de tratados internacionales, ya sean en materia comercial o en Derechos Humanos, pues sin tener la habilidad de esta ciencia no se podría tener estándares mínimos en distintas disciplinas como por ejemplo en aviación, combate a fraude o anticorrupción.

Es por ello que es de celebrarse lo alcanzado por Qatar, Estados Unidos y Egipto, que en medio de los ataques en Gaza han logrado un cese al fuego de 4 días en la región para que Hamas e Israel puedan intercambiar rehenes y se permita la entrada de ayuda humanitaria en Palestina.

Un avance para que las partes puedan entablar, con la mediación de otros países, una paz duradera en la región que desde hace años se ha buscado sin éxito. Se le ha pedido a China pueda ser un actor relevante para que pida a Irán que deje de apoyar a Hamas y se alcance la paz en la región que ha causado la muerte de miles personas.

De esta manera se observa que la diplomacia es fundamental para la solución de controversias y aunque a mucha gente le parezca lenta o que no es eficiente, es lo más eficaz para que un conflicto no tenga una mayor escala y la población no se vea afectada de manera directa preservando así la paz.

Asimismo, es esencial que los países dediquen recursos y atención a una política exterior y diplomacia robustos y firmes, nunca se sabe cuándo se podrá necesitar.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ