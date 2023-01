Chumel Torres dice que no tiene miedo de la demanda de Gloria Trevi

“NO TENGO MIEDO” CHUMEL TORRES DICE SOBRE LA DEMANDA QUE INTERPUSO GLORIA TREVI CONTRA ÉL

Ahora que Gloria Trevi demandó a Chumel Torres por un juego de palabras que no le hicieron gracia, le pregunté al periodista, ¿qué quiere Gloria con esta demanda? y él respondió:

“No sé si Gloria Trevi quiere que yo me disculpe o pague por el daño moral que dice que le ocasioné cuando tiene problemas mucho más grandes que atender”.

Yo pienso que Gloria sólo quiere pintar su raya: -¡Respétenme!- y demandó a Chumel para dar una lección: -Te lo digo a ti Pedro, para que te lo entiendas tu Juan-.

Chumel asegura sobre la demanda: -No tengo miedo-.

Debe ser cierto, porque Chumel tiene expedientes en su contra del tamaño de cuatro ladrillos, pues se mete con todos incluyendo con el Presidente de la República y miedo, es lo que menos tiene.

PIQUÉ SIN SHAKIRA Y SIN CHÍA

Piqué cree que el pleito con Shakira es un juego, algo así como un partido de tenis en el que ella le manda un pelotazo diciéndole algo horrible en una canción y él se la regresa con un raquetazo, ya sea enseñando un relojito o un carrito.

Y la pelota a la que los dos le pegan se llama: Clara Chía que llevaba un año de novia de Piqué, aunque el cínico se separó públicamente de Shakira apenas hace seis meses.

“Clara-mente” el resultado para Clara son ofensas sin fin provenientes de los millones de adoradores de Shakira, por lo que ella dice que no aguanta la presión mediática porque es una jovencita con apenas 23 añitos que va a la universidad, por eso decidió que no tiene fuerzas de afrontar el acoso de los reporteros y mejor prefiere regresar a vivir a casa de sus papás un tiempo. Pero sí se sintió suficientemente madurita para mudarse con el ex futbolista a su departamento de soltero el día que se dió a conocer su separación de la colombiana… ¡Viven en el mundo del revés!

LÓPEZ TARSO DICE QUE LO DE ÉL NO ES EL CASTILLO DE LA PUREZA, ¡QUE A SUS 98 AÑOS DE EDAD EXTRAÑA HACER EL AMOR!

Después de la liberación femenina, el libertinaje, la revolución sexual en la que muchas se acostaban con el productor por un papel, hoy quieren meter a un hombre a la cárcel por un piropo y todas se persignan. Las mujeres queremos que los señores vivan en el castillo de la pureza blindados, no nos toquen ni nos vean sin permiso lo cual para los hombres que son muy básicos es un mensaje confuso. ¿Cómo no nos van a ver si no usamos burka con parches ni somos invisibles?

López Tarso por su edad, 98 años, es el único que tiene licencia para decir la verdad y dijo: -Extraño mucho hacer el amor-.

Palabras que los jóvenes no pueden decir abiertamente, porque las quejas femeninas dan a entender que sólo rezando encontramos la paz, todo lo opuesto a la realidad. Por eso el dicho: ¡A las mujeres no hay que entenderlas, sólo hay que amarlas!

