El legado cultural de los Tabi

Algunos lo consideran un zapato feo y otros lo consideran un ícono de la moda.

No importa si tu piensas que los tabi parecen pata de camello o si te encanta el look ecléctico, los tabi se han ganado su lugar en el mundo de la moda y lo han hecho no sólo recientemente sino desde hace siglos.

El tabi se volvió popular en el mundo occidental a partir de que la reconocida marca francesa Maison Margiela los presentara en su primera colección para mujeres en 1988. A partir de este momento se volvieron algo icónico de la marca y un favorito de los fanáticos de la moda. Pero el tabi ha existido desde mucho antes de que esto pasara.

Se cree que el tabi tiene origen en el siglo XV como un calcetín especialmente diseñado para ser utilizado junto con las Geta, sandalias de madera tradicionales en Japón (aunque parece que desde antes ya existía una bota de piel con el mismo diseño). Poco a poco fue evolucionando hasta que eventualmente los hermanos Tokujiro Ishibashi y Shojiro Ishibashi, fundadores de la compañía de llantas Bridgestone, crearon el tabi con suela de goma en 1922, convirtiéndolo en un zapato para uso exterior, empezaron a ser conocidos como jika-tabi.

En la actualidad los tabi siguen siendo muy utilizados en Japón. los puedes encontrar como parte del uniforme de trabajadores de construcción, en áreas tradicionales de Tokyo como Asakusa donde los viajes en carreta jalada por una persona utilizando este calzado son una atracción popular, los puedes encontrar como botas de lluvia y como uniforme para festivales tradicionales, entre otras ocasiones. En fin, no es raro encontrar varias versiones del tabi durante el día.

Por supuesto que en aquí en Japón las botas tabi de Maison Margiela son muy populares, pero no sólo ese diseño, también son muy populares otros diseños de la marca como zapatos de vestir estilo tabi, tacones y flats para mujeres. Otras marcas también han sacado su adaptación de zapato tabi, por ejemplo Nike tiene los tenis Air rift, que desde su creación en 1996 han sido un elemento básico del closet japonés, en Tokyo puedes ver fashionistas, deportistas y amas de casa todos incorporando este calzado en su día a día, y por experiencia personal, puedo decir que son uno de los diseños más cómodos que he utilizado.

Aunque el diseño de los tabi no sea para todos, creo que es justo decir que es un diseño icónico y muy especial que merece ser apreciado no sólo por su estética sino también por toda su historia e importancia para la cultura japonesa. ¿Ustedes se animarían a tener un par?

POR REGINA PALACIOS

@babyblue____

MAAZ