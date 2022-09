La cornuda esposa de Cristian de la Fuente ¿¿¿lo dejará entrar a la casa???

Cristian de la Fuente viajó ayer a Chile (por cuestiones de trabajo actualmente está viviendo en CDMX) para celebrar el cumpleaños de su hija Laura (que este día cumple 18 años). Tras las imágenes ¡explicitas! en las que aparece poniéndole el cuerno a su mujer Angélica Castro ¿esta lo dejará entrar a la casa? ¿O envuelta en lágrimas va a correrlo al tiempo que le canta 'Olvídame y pega la vuelta' de Pimpinela?

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La más reciente entrega de Pedro Infante en Movimiento (programa de La B Grande de México) estuvo dedicada a homenajear con motivo de su cumpleaños 92, el pasado domingo, a doña ELSA AGUIRRE, que filmó junto al 'Ídolo de Guamúchil' la película Cuidado con el amor. Pedro Infante en Movimiento se transmite los domingos de 10 a 12 hrs por 1220 AM.

ALERTA «SPOILER»

La youtuber Kenia Guadalupe Flores Osuna más conocida (no por mí sino por otros) como Kenia Os participará en la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?, cuyo estreno es el domingo 16 de octubre a las 20:30 h por Las Estrellas (Canal 2).

NO HA SIDO ¡NI SERÁ! REQUERIDO

Para la nueva temporada de El Refugio de los Conspiradores, programa que por cierto cambiará de título, Francisco Martín Moreno no fue ¡ni va a ser! requerido. Tal parece que el escritor le dejó mal sabor de boca a sus compañeros Isabel Revuelta, Alejandro Rosas y Benito Taibo, pues en los dos pilotos que ya se grabaron de la nueva temporada del programa cultural de adn 40, El Refugio de los Conspiradores, que repito va a cambiar de nombre, su presencia no fue ¡ni será! solicitada. Tssssssss.

EL PERIODISTA DE LAS EXCLUSIVAS LES PROPONE, IMAGEN TELEVISIÓN DISPONE, ¡PERO LLEGA EL DIABLO Y TODO LO DESCOMPONE!

El lunes Erika González debía integrarse al programa de espectáculos de Imagen Televisión, sin embargo tras hacerse pública la noticia de que se sumaría a la conducción de dicho espacio ¡el departamento jurídico de Televisión Azteca (empresa del la que es asalariada) le hizo saber que una de las cláusulas de su contrato le impedía mudarse de compañía! El hecho me sorprendió mucho, pues su incorporación a la emisión cuyo titular es el autonombrado 'Periodista de las Exclusivas' Gustavo Adolfo Infante, estaba tan «amarrada» que ya había grabado cortinillas, realizado la sesión fotográfica y hasta confirmado su asistencia a la comida con la que Imagen Televisión le daba la bienvenida. Situación similar ocurrió con María Inés (la exalumna de La Tarademia), que al igual que Erika grabó promocionales y se tomó fotos junto a los que serían sus compañeros, ¡pero dos días antes de la fecha pactada explicó que por asuntos familiares no podía cumplir con el compromiso adquirido! El destino tampoco puso de su parte para que Atala Sarmiento, Marta Guzmán e Inés Moreno entraran al programa de farándula. Las tres recibieron el ofrecimiento de ocupar el puesto de trabajo al cual Mónica Noguera renunció hace meses, pero distintas situaciones se interpusieron. Deduzco que los planetas no se han alineado por la siguiente razón: Imagen Televisión debe poner ahí a Jessica Gil y/o Mariana Zepeda ¡y no a una externa! Ambas llevan tiempo sobándose el lomo y con la camiseta puesta. Justo es que la vacante sea para las dos o una de ellas.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El 'Divo de Linares' RAPHAEL, que anoche recibió en la entrega de los Billboard Latinos un premio honorífico por su abultada trayectoria, lanza hoy en todas las plataformas de música 'De tanta gente', el primer sencillo de su disco 'Victoria' que sale a la venta el 18 de noviembre.

SERÉ BREVE

Por celosa ¡y tóxica! el abogado «cortó» a la actriz.

