¡Zaz culebra! Alejandra Guzmán cobra venganza contra su «adorada hermanita» Sylvia Pasquel

Me entero que Alejandra Guzmán está pagándole con la misma moneda, la del menosprecio, a Sylvia Pasquel. Sí, la Guzmán todavía molesta por haber sido ignorada a participar artísticamente en el homenaje que su «adorada hermanita» organizó en el Palacio de Bellas Artes para la madre de ambas ¡cobra venganza y deja fuera a la otra en el cortometraje homenaje que organizó para doña SILVIA PINAL. En los pasados días bajo la responsabilidad de la 'Reina de Corazones' y su hermano Luis Enrique inició la filmación de dicho cortometraje ¡en el que no fue considerada para nada Sylvia Pasquel! Zas culebra.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cuya edición número 70 se está efectuando, le ha otorgado a Penélope Cruz el Premio Nacional de Cinematografía 2022. En su discurso de agradecimiento la actriz, con 65 películas en su haber, solicitó que se cuide y proteja el cine español. Los 30 mil euros que acompañan el premio, Penélope Cruz va a donarlos a partes iguales a tres instituciones benéficas.

NO SE PUEDE EXIGIR LO QUE NO SE DA

Vi el «en vivo» quejica que la semana pasada hizo en Instagram Atala Sarmiento. Me llamó la atención que pide empatía para su madre, algo que ella no le concedió al padre de Andrea Legarreta la vez que habló de él en Ventaneando. Pienso que no se puede exigir lo que no se concede. Por último, deseo que la mamá de Atala, la señora Nuria Soler, recobre la salud.

"¡LÁRGATE!", LE GRITABAN

El sábado mientras transcurría el concierto, en La Maraka, de Kika Édgar, Hugo Mejuto ¡fue sacado a patadas de ahí! Al creador del espectáculo GranDiosas dos personas de seguridad lo echaron del lugar al tiempo que le vociferaban ¡lárgate!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La XEW (900 AM) está cumpliendo 92 años. Fue el 18 de septiembre de 1930 que esa estación inició transmisiones dejándole escuchar a los mexicanos de aquella época el 'Himno a la Alegría' de Beethoven.

HERROREZ

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, forma parte de los ignorantes (Roger González está incluido en dicho grupo) que confunden el uso de ves (de ver) y vez (de ocasión). ¡Burros!

SERÉ BREVE

Raúl Araiza está estrenando novia.

PARA FINALIZAR

Les comparto esta frase que me gustó mucho:

"El duelo es el precio que pagamos por amar". –Reina Isabel II de Inglaterra

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

